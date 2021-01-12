Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.
Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят
Поддерживать на должном уровне и повышать качество продукции – еще одна важная задача для всех белорусских производителей, подчеркнул Александр Лукашенко. Затронул Президент и тему недавних санкций Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать ответ на несправедливые ограничения на уровне правительства. Реакция, подчеркнул Александр Лукашенко, должна быть «симметричной».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. У нас, по-моему, под три тысячи иностранных предприятий работает в Беларуси – мелких, средних, крупных. Они должны понимать: у нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.
Президент поручил проработать возможность оказания поддержки предприятиям, которые попали под необоснованные ограничения, подумать над вопросами импортозамещения и локализации производств.