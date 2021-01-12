Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов. Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

Поддерживать на должном уровне и повышать качество продукции – еще одна важная задача для всех белорусских производителей, подчеркнул Александр Лукашенко. Затронул Президент и тему недавних санкций Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать ответ на несправедливые ограничения на уровне правительства. Реакция, подчеркнул Александр Лукашенко, должна быть «симметричной».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. У нас, по-моему, под три тысячи иностранных предприятий работает в Беларуси – мелких, средних, крупных. Они должны понимать: у нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.