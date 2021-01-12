Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате.
А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть жесткий план, если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят. Поэтому это очень важно. А еще важнее вы поднимаете вопрос по равномерному производству и поставкам техники по кварталам. Очень важный вопрос – поставка техники в лизинг – 146-й указ, который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу.
Мы замахнулись на пятилетку сформировать планы заказов – и производства белорусской техники, и планы закупок, ну и, естественно, продаж. Несколько слов по допуску наших предприятий к госзакупкам Российской Федерации. Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам. Ну и наши проекты важнейшие – по старой вашей службе, теперь по новой – Шклов, Добруш, Светлогорск, «Гродно Азот» – как мы тут, где будем строить, как будем строить, за какие деньги, с кем. Но если мы решили построить, значит надо строить. Если это перспективное предприятие. Это будет основное такое предприятие на пятилетку.