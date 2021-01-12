Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть жесткий план, если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят. Поэтому это очень важно. А еще важнее вы поднимаете вопрос по равномерному производству и поставкам техники по кварталам. Очень важный вопрос – поставка техники в лизинг – 146-й указ, который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу.

Мы замахнулись на пятилетку сформировать планы заказов – и производства белорусской техники, и планы закупок, ну и, естественно, продаж. Несколько слов по допуску наших предприятий к госзакупкам Российской Федерации. Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам. Ну и наши проекты важнейшие – по старой вашей службе, теперь по новой – Шклов, Добруш, Светлогорск, «Гродно Азот» – как мы тут, где будем строить, как будем строить, за какие деньги, с кем. Но если мы решили построить, значит надо строить. Если это перспективное предприятие. Это будет основное такое предприятие на пятилетку.