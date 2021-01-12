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Александр Лукашенко принял с докладом Юрия Назарова и Петра Пархомчика

12 января 2021 08:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 12 января принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.  

В центре внимания были итоги и перспективы работы промышленной сферы как в текущем году, так и в предстоящей пятилетке в целом. Особое внимание глава государства акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции. Он поинтересовался, как ведется работа по поставкам в лизинг, и спросил, что в плане допуска белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации, как реализуются важные инвестиционные проекты в Беларуси.  

Александр Лукашенко также подчеркнул важность поддерживать и повышать качество производимой продукции. Без этого фактора невозможна устойчивая работа предприятий и реализация намеченного.  

Еще одна тема – санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.   

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Юрий Назаров

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