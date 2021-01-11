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Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

11 января 2021 16:17
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Новости Беларуси. Работа предприятий в 2020 году, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял 11 января с докладом Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управляющий делами Президента сначала доложил главе государства об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году. Результаты показаны неплохие. В частности, выручка от реализации продукции составила 2,6 миллиарда белорусских рублей.

Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-1

Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство. Более скромные результаты из-за пандемии показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание. Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило порядка 150 миллионов долларов.

Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-4

Затронули на встрече и тему сотрудничества со странами африканского континента. Виктор Шейман доложил Президенту о заключении контракта на поставку техники в этот регион и о проработке нового  договора.

Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана-7

Во время встречи стороны также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Фотофакт

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