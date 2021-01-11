Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Новости Беларуси. Работа предприятий в 2020 году, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял 11 января с докладом Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управляющий делами Президента сначала доложил главе государства об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году. Результаты показаны неплохие. В частности, выручка от реализации продукции составила 2,6 миллиарда белорусских рублей.