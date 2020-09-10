Завод работает стабильно, зарубежные партнеры это ценят. Наталья Кочанова посетила одно из предприятий в Гродно

Новости Беларуси. О работе местной власти, экономике и в целом о ситуации в стране 10 августа говорили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Совета Республики Наталья Кочанова приехала в регион, который совсем недавно возглавил новый губернатор Владимир Караник. О насущном говорили не только за круглым столом, но и в цехах предприятия – одного из лидеров молочной отрасли, по сути, лица белорусского экспорта. Как здесь обстоят дела? Подробности в материале Галины Буро.

Пласты сыра едут по конвейеру. Строгая технология и правильные сроки созревания продукта – залог качества. Это предприятие – один из лидеров молочной отрасли в Беларуси. Перерабатывает более 250 тысяч тонн молока в год, больше 60 % идет на экспорт, бренд узнают в 35 странах мира.

Заводчане знают: чтобы быть востребованными, надо постоянно развиваться. Именно поэтому здесь так стремились получить сертификаты «Халяль» и «Кошер», чтобы завоевать рынки иудейских и мусульманских стран, экспортный ветеринарный номер «Европейский», который позволил расширить поставки на Запад. И, конечно, никак без постоянной модернизации.





Галина Буро, корреспондент:

Этот сырцех – самый современных на заводе. Четыре года назад провели его полную реконструкцию с увеличением производственных мощностей. Теперь в линейке 40 видов сыра, а новинка – сыр с трюфелем.

Сейчас идет реконструкция творожного участка. А значит, скоро на прилавки поступят новинки десертной группы – так называемый ультрафильтрационный творог: взбитый и не взбитый, соленый и сладкий. Современная технология позволит увеличить сроки годности продуктов без добавления лишней химии. А специально для европейского рынка планируют выпускать масло массой килограмм, там это востребовано. Наталья Кочанова высоко оценила успехи предприятия – не только экономические, но и вкусовые.

Вкусный, кстати. Ну-ка дайте посмотреть: где-то это же надо выбирать. Белорусский. «Молочный Мир».

Все это – результат кропотливой работы и службы маркетинга, и каждого отдельно взятого работника. Не удивительно, что средняя зарплата здесь – 1 500 рублей. И даже мировая пандемия и локдаун не смогли сильно пошатнуть финансовое положение предприятия.

Ольга Михновец, заместитель генерального директора ОАО «Молочный Мир»:

Действительно, год был непростой, но в начале года у нас уже были построены планы. Свои планы мы не останавливали, мы их осуществляли и осуществляем. Есть небольшие заминки, я бы так назвала – технологические, технические. Но в рабочем порядке мы все планы эти решаем и, в принципе, все по плану реализуем.

Наталья Кочанова во время посещения производства подчеркнула, что экономика – это основа благосостояния страны и людей. И вот яркий пример – завод работает стабильно, зарубежные партнеры это ценят. А значит, продукция продолжает раскупаться, а предприятие работать в плюс. Об этом говорили и на встрече с трудовым коллективом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь никаких не было проблем, люди работали и работали всегда, никаких вопросов не возникало. А вот то, что интересовались те страны, которые получают эту продукцию, где были заключены договоры, то, конечно, их волновало то, что происходит в нашей стране. Но сейчас таких вопросов у них не возникает, потому что они видят, что это стабильно работающее предприятие. Мы должны делать все, чтобы сегодня работали предприятия, чтобы работала экономика. Это основа всего того, что есть в нашей стране.

До визита на завод спикер верхней палаты парламента встретилась с депутатским корпусом Гродненской области.