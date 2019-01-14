Александр Лукашенко о сотрудничестве с Венгрией: По всем направлениям у нас есть возможности работать

Новости Беларуси. Беларусь готова развивать партнерские отношения с Венгрией по всем направлениям. Президент встретился с министром иностранных дел и внешней торговли этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие между двумя государствами сегодня развивается достаточно интенсивно. В последнее время стороны обменялись визитами на уровне министров. Не упускают возможности пообщаться наши дипломаты и на полях международных саммитов. Кроме того, Венгрия активно поддерживает Беларусь на пути сближения позиций с Евросоюзом. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

Страна со своей собственной точкой зрения – так Венгрию на этой встрече обозначил Александр Лукашенко. Петер Сийярто в ответ называет Беларусь единомышленником. Пожалуй, такой обмен дипломатическими комплиментами как нельзя лучше демонтирует отношения и позиции двух стран.

Венгрия – член Европейского союза с 2004-го. Но, в отличие от многих партнеров по интеграции, никогда не стеснялась высказывать свое собственное политическое мнение. Официальный Будапешт выступает за полную отмену санкций против Беларуси, против двойных стандартов и чрезмерной политизации диалога Минск-Брюссель.

В общем, за активные меры по сближению Беларуси и ЕС Александр Лукашенко поблагодарил своего сегодняшнего гостя. Александр Лукашенко: «Будет правильно, если я в начале нашей встречи поблагодарю вашу прекрасную страну» Кстати, именно благодаря усилиям Венгрии биатлонное снаряжение вывели из-под оружейного эмбарго.

Иначе наши спортсмены со своими винтовками и патронами попадали бы под запрет на поставки оружия. Европейский дипломат пообещал и впредь поддерживать Беларусь, содействовать нашему диалогу с ЕС и сближать Запад с Востоком. Это наша общая с Венгрией задача.

Помимо политических взглядов, страны объединяет финансовый интерес. Прибыль от сотрудничества хотят приумножить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, господин министр, мне нет необходимости говорить о конкретных каких-то проектах. Они есть во всех сферах, не только тракторостроении, машиностроении, фармацевтике. Я лично еще с советских времен помню наши связи по фармацевтической линии. У нас до сих пор пользуются вашими лекарствами, и с тех пор большой спрос на них. Я также не хотел бы говорить о сфере строительства, финансов и так далее – по всем направлениям у нас есть возможности работать.

О конкретных проектах Петер Сийярто рассказал журналистам уже после встречи. В Могилеве скоро появится совместное предприятие по переработке кукурузы. А в Венгрии с помощью белорусов уже к концу 2019 года соберут первый образец двухэтажного вагона.

Всего их выпустят 19, и курсировать поезда будут по самым популярным направлениям вблизи Будапешта. Это, между прочим, первые двухэтажные поезда в железнодорожной истории страны. Помимо того, постоянно растет присутствие на нашем рынке фармпродукции венгерского производства.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Обе страны в скором времени собираются использовать в мирных целях атомную энергию. Здесь у нас открывается перспектива для сотрудничества. Обмен опытом, инжиниринг, создание совместных проектов. И мы, конечно же, продолжим содействовать более тесному сотрудничеству Беларуси и ЕС. К счастью, такая позиция набирает внутри союза все больше сторонников.

Президент еще предложил партнерам помощь в восстановлении «Икаруса» – Беларусь сама успешно прошла пусть становления автопрома. В гомельском автопарке мы отыскали знаменитый венгерский образец.

Василий Кузьменков, водитель:

Это в советские времена была очень хорошая машина. Автобус 250-й – это кормилец был. Пассажиры очень были довольны такому автобусу. Ездили мы на нем и на Варшаву, и за границу.

На данный момент в нашей стране работает восемь предприятий с венгерским капиталом. Число их может возрасти. 14 января в МИДе подписали соглашение о взаимной защите инвестиций, так что ждем приток вложений из Будапешта. Банковская финансовая сфера – среди перспективных. Также сельское хозяйство, инновации. Венгерский дипломат провел переговоры со своим коллегой. Надо сказать, главы МИДов диалог в последнее время ведут весьма интенсивный: обмениваются визитами, общаются на полях международных саммитов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы сегодня говорили о том, что есть большие геополитические игроки, которые преследуют свои интересы. Но, не смотря на то, что мы являемся средними по размерам европейскими государствами, мы должны думать о наших интересах. Владимир Макей: В белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия Из кабинетов внешнеполитического ведомства 40-летний политик отправился на переговоры в Дом правительства. Буквально в феврале посетить Минск намеревается премьер-министр Венгрии. По крайней мере, он заявил об этом, посещая Беларусь в частном порядке.