В Островце обсудят стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

Новости Беларуси. Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят 14 января в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет с участием общественности.

Напомним, с 17 декабря в Беларуси проходит открытое обсуждение этого документа. Ознакомиться с его содержанием можно на официальном сайте Министерства энергетики.