В Островце обсудят стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

Новости Беларуси. Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят 14 января в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет с участием общественности.
Новости Беларуси. Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят 14 января в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет с участием общественности.
Напомним, с 17 декабря в Беларуси проходит открытое обсуждение этого документа. Ознакомиться с его содержанием можно на официальном сайте Министерства энергетики.
Уже в 2019 году на Белорусской атомной электростанции планируется ввести первый энергоблок.