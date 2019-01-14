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В Островце обсудят стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

14 января 2019 07:24
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Новости Беларуси. Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят 14 января в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет с участием общественности.

В Островце обсудят стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС-1

Напомним, с 17 декабря в Беларуси проходит открытое обсуждение этого документа. Ознакомиться с его содержанием можно на официальном сайте Министерства энергетики.

В Островце обсудят стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС-4

Уже в 2019 году на Белорусской атомной электростанции планируется ввести первый энергоблок.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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