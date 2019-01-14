Владимир Макей: В белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия

Новости Беларуси. Визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии в Минске – со статусом официальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже состоялась его встреча с белорусским коллегой. Внешнеполитические ведомства стран условились, что всячески будут способствовать межрегиональному сотрудничеству.

Договорённости закреплены на бумаге. В числе подписанных документов и соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Работа над этим документом велась 10 лет. Это своеобразный сигнал для бизнес-сообществ обеих стран о необходимости выстраивания партнерства.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я с удовлетворением сообщаю, что в белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия. Мы имеем сходные точки зрения в отношении большинства актуальных международных проблем. Для обеих наших стран очень важно содействовать укреплению стабильности и снижению потенциала конфронтации в нашем общем европейском регионе.

Беларусь готова развивать сотрудничество с Венгрией по всем направлениям

Вопросы экономики – одни из приоритетных во время визита. Они будут обсуждаться на встречах в правительстве и белорусских министерствах. Также ожидается, что глава МИД Венгрии выступит перед студентами факультета международных отношений Белгосуниверситета. Заявленная тема общения – «Миграция и будущее ЕС».