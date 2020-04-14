Петровский: «Коронавирус – это детонатор кризиса, накапливались которого предпосылки на протяжении нескольких лет»

Пётр Петровский, политический аналитик:

Коронавирус – это, всё-таки, не причина кризиса. Это детонатор кризиса, накапливались которого предпосылки на протяжении нескольких лет. Давайте посмотрим, что у нас в ноябре мир побил очередной рекорд в абсолютном долге всего мирового ВВП – 188 триллионов долларов у нас достиг мировой долг. Это 213% от всех товаров и услуг, которые мы производим. Второй момент – это кризис постбиполярного мира. Когда в биполярном мире, когда был Советский Союз и был западный мир – у нас формировалась модель, когда, в том числе, в западном мире было определённое желание не допустить Советский Союз к доминированию, не допустить просоветские силы, и из-за этого шли на социальные уступки, строили социальные системы, в том числе систему здравоохранения.

Которая после 1991 года, когда исчез вот этот страшный красный дракон, страшный красный медведь, фактически западная модель отказалась от этих социальных стандартов, произошёл вот этот процесс их схлопывания, их минимизации. Классический пример – Италия: с 1991 года – на 40% уменьшение количества койко-мест в больницах. 2013 год – ликвидация инфекционных больниц. Более того, мы давайте вспомним, что советовал Всемирный банк Республике Беларусь – идти по такому же сценарию.

Ликвидация бюджетной медицины Великобритании – переход к страховой медицине. Уменьшение социальных услуг и их коммерциализация. А ведь факт аксиомы остаётся аксиомой: что если у нас социальные услуги недоступны, а коммерциализация приводит к недоступности, к уменьшению доступности социальных услуг, значит, эффективность социальной модели уменьшается, понижается. Сегодня мы увидели следующее: что экономика имеет дисбаланс из-за этого. Социальные услуги, социальная нагрузка и социальная ответственность финансового сектора и других секторов экономики уменьшилась. Глобализация привела к тому, что многочисленные экономические акторы начали убегать в оффшоры, в оффшоропроводящие страны, вместо того чтобы выполнять свою социальную ответственность через налоги в своих странах. И у нас сегодня стоит вопрос – как сделать миру так, чтобы не было этих социальных паразитов в виде оффшоропроводящих стран, чтобы бизнес был социально ответственен и, с другой стороны – чтобы не уничтожался средний класс, который из-за этой всей системы сегодня стал на переднем фронте удара. Почему? Потому что именно он сегодня теряет больше всего. Сегодня богатые богатеют, бедные беднеют. И задача как раз в переформатировании, в том числе налоговой системы. Вот что стоит перед нами, перед всем миром.