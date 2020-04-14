«Как не скатиться до первобытного общества». Карпунин о прогнозах для экономики после пандемии

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Есть два прогноза. Прогноз по уровню ВВП, в целом, по миру после того, как точка будет поставлена с коронавирусом. Прогноз неутешительный – от 10 до 20% потери ВВП. Понятно, от крепости страны, от подготовленности, от наличия ЗВР-ов и государственной программы преодоления кризиса.

То есть это факт, что будет не рост, не замедление роста, а будет падение ВВП. Второй факт – рост безработицы. Первичный прогноз был – 25 миллионов добавится безработных на планете, более свежий прогноз – на уровне 15% трудоспособного населения попадёт в категорию безработных.

Дальше – действия государства. Как поддержать этих безработных, как создать новые рабочие места, как не допустить социального напряжения, голода и разбоев. Как не скатиться до первобытного общества.