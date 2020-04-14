До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования – производство по выпуску жидкости на местном спиртзаводе запустили в рекордные сроки – меньше, чем за неделю.
Антисептики стал выпускать Любанский крахмальный завод, а маски начали шить в Заславле на трикотажном предприятии
В основе антисептика – этиловый спирт собственного изготовления. За составом следят в лаборатории. В сутки производят и разливают до 5 тысяч литров.
Николай Симончик, директор Бродницкого спиртзавода:
В настоящий момент стоит первоочередная задача – это снять напряженность в связи с дефицитом данного продукта. Поэтому в первую очередь мы будем обеспечивать Брестскую область. Ну и в целом дальше рассматриваются вопросы об увеличении мощностей и сбыте данной продукции по всей территории Республики Беларусь. Рассматривается также вопрос о том, чтобы выделить какие-то квоты другим подразделениям, а также крупным предприятиям.
Объемов производимых здесь антисептиков хватает, чтобы закрыть потребность всей Брестской области. Однако мощности при необходимости можно будет и увеличить – как минимум вдвое.