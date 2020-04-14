До 5 тысяч литров в сутки. Производство антисептиков наладили в Ивановском районе на спиртзаводе

Новости Беларуси. Особое внимание в стране сейчас дезинфицирующим средствам. Так, одно из новых производств антисептиков наладили в небольшой деревне Бровницы Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ускоренная система лицензирования, подбор рецептуры, установка оборудования – производство по выпуску жидкости на местном спиртзаводе запустили в рекордные сроки – меньше, чем за неделю.

Антисептики стал выпускать Любанский крахмальный завод, а маски начали шить в Заславле на трикотажном предприятии

В основе антисептика – этиловый спирт собственного изготовления. За составом следят в лаборатории. В сутки производят и разливают до 5 тысяч литров.