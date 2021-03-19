Приём заявок на участие в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей начал прием заявок для участия в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассчитывать на финансовую поддержку могут проекты по производству товаров и услуг, реализации экспортно-ориентированной, импортозамещающей продукции, а также внедрению новых технологий, энергоэффективной и ресурсосберегающей продукции. Размер господдержки – до 232 тысяч рублей в виде займа.