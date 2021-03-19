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Новости экономики за 19.03.2021

19 марта 2021 14:47
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Новости Беларуси. Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами? Как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения?

Панорама делового мира от Натальи Надольской. Подробнее в видеоматериале.

СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами

Новости экономики за 19.03.2021-1

О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПУТЕЙ ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

С учетом ввода в стране в эксплуатацию БелАЭС, Министерство транспорта и коммуникаций ожидает роста доли электрифицированных ЖД-путей. Реализация проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров позволит увеличить долю электрификации на четверть от общей длины. В планах также развитие маршрутов линий городов-спутников.

Международное сообщение в 2020 году очевидно просело из-за пандемии. С 8 февраля возобновили пассажироперевозки с Россией. К слову, билеты на первые составы раскупили за пару часов. Спрос был настолько большой, что БелЖД приостановила бронь. Только покупка «здесь и сейчас»: либо через кассу вокзала, либо через сайт. Высокий спрос сохраняется и сегодня.

Прием заявок на участие в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса стартовал в Беларуси

Новости экономики за 19.03.2021-4

БОГАТЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АНАЛИТИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Исторически высокие объемы биржевых торгов показали уязвимость молодых банковских работников перед стрессом. Новички одного из крупнейших в мире инвестиционных банков пожаловались на бесчеловечные условия работы. Им приходится трудиться в среднем по 95 часов в неделю и спать всего по пять часов в день. Молодые аналитики хотят работать не более 80 часов в неделю и не переделывать работу сверхурочно. Кроме того, они требуют не привлекать их к работе после девяти вечера в пятницу.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами
19 марта 2021 14:42

СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами

Приём заявок на участие в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса стартовал в Беларуси
19 марта 2021 14:36

Приём заявок на участие в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса стартовал в Беларуси

Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов
18 марта 2021 18:04

Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов