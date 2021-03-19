Новости экономики за 19.03.2021

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Новости Беларуси. Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами? Как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения?

О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПУТЕЙ ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

С учетом ввода в стране в эксплуатацию БелАЭС, Министерство транспорта и коммуникаций ожидает роста доли электрифицированных ЖД-путей. Реализация проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров позволит увеличить долю электрификации на четверть от общей длины. В планах также развитие маршрутов линий городов-спутников.

Международное сообщение в 2020 году очевидно просело из-за пандемии. С 8 февраля возобновили пассажироперевозки с Россией. К слову, билеты на первые составы раскупили за пару часов. Спрос был настолько большой, что БелЖД приостановила бронь. Только покупка «здесь и сейчас»: либо через кассу вокзала, либо через сайт. Высокий спрос сохраняется и сегодня.