Новости экономики за 19.03.2021

Новости Беларуси. Зачем странам СНГ договариваться о правилах торговли услугами? Как изменится этот рынок в будущем и снизится ли стоимость услуг после подписания соглашения?
Панорама делового мира от Натальи Надольской. Подробнее в видеоматериале.
СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами
О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПУТЕЙ ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
С учетом ввода в стране в эксплуатацию БелАЭС, Министерство транспорта и коммуникаций ожидает роста доли электрифицированных ЖД-путей. Реализация проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров позволит увеличить долю электрификации на четверть от общей длины. В планах также развитие маршрутов линий городов-спутников.
Международное сообщение в 2020 году очевидно просело из-за пандемии. С 8 февраля возобновили пассажироперевозки с Россией. К слову, билеты на первые составы раскупили за пару часов. Спрос был настолько большой, что БелЖД приостановила бронь. Только покупка «здесь и сейчас»: либо через кассу вокзала, либо через сайт. Высокий спрос сохраняется и сегодня.
Прием заявок на участие в конкурсе инвестпроектов малого бизнеса стартовал в Беларуси
БОГАТЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АНАЛИТИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Исторически высокие объемы биржевых торгов показали уязвимость молодых банковских работников перед стрессом. Новички одного из крупнейших в мире инвестиционных банков пожаловались на бесчеловечные условия работы. Им приходится трудиться в среднем по 95 часов в неделю и спать всего по пять часов в день. Молодые аналитики хотят работать не более 80 часов в неделю и не переделывать работу сверхурочно. Кроме того, они требуют не привлекать их к работе после девяти вечера в пятницу.