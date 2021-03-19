СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами

Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано уже в 2021 году. Это ключевой документ, который дает странам дополнительные возможности во внешней торговле, что особенно актуально в период восстановления союзных экономик после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Услуги – это в том числе медицина, образование, туризм, строительство, телекоммуникации. Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП. В России – 62 %. Особое внимание в проекте соглашения – финансовым услугам: банковские, страховые, связанные с ценными бумагами – они действительно «кровь экономики».

Ожидается, что после подписания соглашения возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ. Потребители получат доступ к услугам совершенно нового качества, вырастут объемы трансграничной торговли. И, если доля услуг во взаимной торговле между странами СНГ еще год назад была чуть меньше 19 %, то после ратификации соглашения она увеличится до среднемировых значений. В конечном счете цены на услуги в странах СНГ станут ниже.