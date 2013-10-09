Александр Лукашенко: Недопустимо решать проблемы в экономике за счет увеличения тарифов и цен для населения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает недопустимым решение проблем в экономике за счет увеличения тарифов и цен для населения. Об этом глава государства заявил на совещании по текущим вопросам социально-экономического развития Беларуси, которое прошло с участием руководителей Правительства, Нацбанка и Администрации президента. Они доложили о ситуации в экономике. Белорусский лидер ждет от Кабинета министров неординарных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2013 близится к завершению - впереди только квартал. Уже просматриваются экономические итоги года. Но сейчас как раз подходящий момент, чтобы, если нужно, скорректировать тактику действий экономического штаба страны. На совещании у Александра Лукашенко — премьер-министр, главы Нацбанка и администрации президента, министры экономики и финансов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешний год близится к завершению, начинается четвёртый квартал. Это единственный шанс, скажем откровенно, исправить те проблемы, устранить их, которые существуют. С высокой долей вероятности можно сказать и оценить итоги года. С учётом этого, возможно, придётся несколько откорректировать тактику наших действий на ближайшее время.

Во-первых, надо пересмотреть и посмотреть, насколько оптимизированы текущие бюджетные расходы, в том числе государственная программа; чётко определить приоритеты, на которых следует сконцентрировать выделение государственных средств. Во-вторых, достаточно ли взвешены решения, принимаемые правительством, по ценам и тарифам, в том числе на жилищно-коммунальные услуги.

Я просто хочу, Михаил Владимирович, Вас и правительство предупредить: если под маркой проблем и сложностей, которые сегодня в стране складываются, вы хотите решить давние проблемы – а в правительстве, как классик говорил, всегда чесались руки в 2-3 раза увеличить нагрузку населению, – то вот эта стратегия ошибочная. Никому не позволено душить население. И это не популизм. Но если это и рост тарифов, если это рост цен и так далее, то они должны быть обоснованы и, конечно же, покрываться заработной платой и доходами наших людей. Об этом мы уже не единожды говорили. А у нас так бывает: правительство спит, спит, проснулось через полгода, говорит: «Надо на 40% чего-то повысить». Ну, а по 2, по 3% вы не могли спокойно, повышая зарплату, повышать какие-то там цены на коммунальные услуги, на мусор и прочее?

В-третьих, исходя из реалий сегодняшнего дня, расставить акценты в денежно-кредитной сфере. Ну, я думаю, вы уже расставили и мне доложите, как вы это всё расставили.

Кроме того, не за горами принятие важнейших документов, определяющих государственную социально-экономическую политику в будущем году. Поэтому понятна цель сегодняшней встречи. Я не только хочу услышать, что происходит сегодня, я это вижу и сам, но как это будет переложено в будущий год, что мы будем иметь, исходя из сегодняшнего дня, в будущем году.

У правительства и Национального банка предложения по проектам прогноза бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики, насколько я понимаю, уже сформированы. Поэтому хотелось бы услышать, что нового будет предложено, как прогнозируется развитие реального и финансового секторов белорусской экономики с учётом результатов текущего года и планов на будущий год. Знаю, что эти вопросы предварительно рассматривались и экспертами в Администрации Президента. Каковы оценки напряжённости, намеченных рубежей и реальности их достижений?

Имейте в виду, что мной дано прямое поручение нашему депутатскому корпусу с пристрастием оценить будущую эффективность предполагаемых государственных расходов. Так что ждите от депутатов очень серьёзного разговора при принятии соответствующих документов.

Вы знаете, что ситуация в мире очень непростая, и нам приходится с этим считаться. Но пенять всё время на мир и мировой кризис, я уже говорил, не пристало. От этого нам легче не станет.

Особое внимание нам надо уделить рациональному использованию финансовых и других ресурсов, повсеместному внедрению режима экономии и бережливости. Во главу угла следует ставить главное – сохранение стабильности в финансовой сфере, сбалансированное развитие реального сектора экономики, повышение уровня социальной защищённости наших людей.

Александр Лукашенко всегда особенно внимательно контролирует экономические вопросы. От этого, в конце концов, зависит уровень жизни людей. если говорить о тенденциях, то ситуация на внешних рынках складывается непростая. Это не лучшим образом влияет на Беларусь. Но не стоит пенять только на мировой кризис. Президент ждет от правительства неординарных подходов. Особое внимание — разгрузке складов.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы услышать конкретные предложения. Может быть у вас получится что-то в плане оригинальных, каких-то особенных предложений, а не только классических - взять, остановить, забрать, поделить на десять кусковых комплексов, забросить это снова в незвершенку, а потом героически распродавать за копейки. Это все классика, мы это уже проходили. Поэтому нужны сегодня неординарные решения, а если ординарные, то, прежде всего, надо продать то, что накопили на складах. При этом я, Михаил Владимирович, попросил бы вас иметь в виду, а еще больше - министров и руководителей предприятий. Все это вранье по разгрузке складов, как это выглядит сегодня у нас - вывезли в Литву, Россию, еще куда-то, денег не получили, а сложили там у дилеров на складах тракторы, автомобили... Я не хотел бы это говорить, но я скажу публично - это обернется кому-то камерой. Вы что, забыли, как на МАЗе пришлось Боровскому (бывший гендиректор МАЗа Александр Боровский) разгребать. Там несколько десятков миллионов потерянных денег таким образом. Кому вы очки втираете, я не понимаю?! У меня достаточно людей, которые проанализируют и завтра доложат. Одного Рудого (помощник Президента Кирилл Рудый) достаточно, который проедет по предприятиям, потребует как помощник Президента отчета, проверит и доложит мне, что происходит. Зачем вы это делаете? Я вам соответствующие документы сегодня направлю, и вы почитаете и посмотрите, что творят члены правительства и руководители предприятий. Взялись продавать - продавайте. График вы сами обозначили. Стенограмма выписана, из нее мы извлечем ваши, Семашко (первый вице-премьер Владимир Семашко), и министров обязательства, вам дадим послушать, а потом спросим - ну как? Главное - это деньги в страну, а не товар за границу выбросили и поставили там где-то под забором. Куда хотите везите, но деньги должны в страну поступить. И советую вам обратить внимание на качество работы наших предприятий.

Правительство и Национальный банк предложили свой подход к тому, чтобы нормально закончить финансовый год. И спланировать 2014.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

В основе его сбалансированное развитие, целесообразное кредитование экономики и качественный рост.

Президентом поддержаны предложения по корректировке бюджета-2013. Расходы госказны будут сокращены.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Мы видим за счет ухудшения внешней конъюнктуры рынка некоторые недопоступления , я бы даже сказал, существенные недопоступления доходов в республиканский бюджет. Поэтому Правительство, Министерство финансов скорректировало бюджетную политику до конца текущего года и мы предложили ввести ряд ограничений по финансированию расходов. Но при этом все те ограничения, которые будут реализованы, не коснутся первоочередных платежей, связанных с поддержанием жизненного уровня населения, с функционированием самой бюджетной сферы. Эти все расходы будут профинансированы в полном объеме, в достаточном объеме для нормального их функционирования.

Было указано на необходимость повсеместной экономии средств, большей эффективности бюджетных средств.

По такому принципу — экономия и эффективность — будет сверстан и финансовый план на 2014 год. Уже в ближайшее время он будет представлен на рассмотрение главе государства.