Новости Беларуси. Некоторым белорусам, командированным в пределах страны, будут возмещать затраты на оплату стоянок. Эти и другие нововведения предусмотрены постановлением Министерства финансов, которое 8 октября вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, с разрешения нанимателя командированному будут возмещать такие расходы, как оплата багажа сверх нормы бесплатного провоза, проезд транспорта по платным автомобильным дорогам, услуг связи, стоимости завтрака, предоставляемого гостиницей.