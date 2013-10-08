Александр Лукашенко посетил «БелАЗ»: Когда кризисы закончатся, мы будем выглядеть прилично

Новости Беларуси. Белорусский автомобильный завод в этом году празднует свое 65-летие. Это, пожалуй, самое показательное производство сборочного цеха, как еще иногда называют Беларусь. С жодинского конвейера сходят готовые погрузчики, бульдозеры, тягачи и, конечно, карьерные самосвалы. Ни больше ни меньше здесь собирают треть мирового рынка большегрузов. Как этого покупателя удержать и успешно торговать пусть и практически эксклюзивным товаром — первый вопрос, который адресовал глава государства директору «БелАЗа». Тем более, что меньше месяца назад здесь презентовали и вовсе мирового рекордсмена: самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Самый внушительный пример нашей тяжелой промышленности белорусский — только наполовину. Много частей приходится покупать за границей. Один только привод для такого гиганта может стоить до 800 тысяч долларов. Задача на будущее предельно ясна: заместить импорт где это возможно. Для этого в холдинге БелАЗ «прописались» 5 заводов, в модернизацию которых вложены огромные средства. Тратить с умом — еще один тезис президента. Господдержка промышленности сегодня исчисляется астрономическими суммами.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

За последние 12 лет - 36 миллиардов, то есть в среднем 3 миллиарда в год. Но я показываю динамику. Если там было 1.5, то сейчас мы вышли на 6-7 миллиардов ежегодно.

«БелАЗ» - стабильный поставщик валюты в страну. Почти вся продукция идет на экспорт. За три «средних» самосвала можно выручить около десяти миллионов долларов. Сегодня же торжественно был открыт новый цех по сборке сверхтяжелых машин.

Какая продукция — такой и цех. Размером с два футбольных поля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой площадке будут делать исключительно тяжеловесов: грузоподъемностью от 200 тонн и выше.

Общая масса такого большегруза — 810 тонн. Фактически машина была готова еще несколько лет назад. Но проблема заключалась в том, что в природе не существовало шин, способных выдержать такую нагрузку.

С эксклюзивным заказом справились японские разработчики. Хотя в перспективе и этот импортный элемент может быть освоен на Бобруйском заводе. Конструкторы «БелАЗа» уже смотрят вперед. Следующий проект сможет везти 540 тонн груза. При том, что самый серьезный зарубежный аналог на сегодня — американский «Катерпиллер» - поднимает 363 тонны.

Александр Насковец, инженер-конструктор конструкторского бюро компоновки ОАО «БелАЗ»:

Подобный грузовик – это нестандартная схема. Это поворотные мосты, это сложность. Сейчас готовится документ для подачи этой машины в Книгу рекордов Гиннесса.

Пробную поездку за рулем уникальной техники по испытательному полигону совершил и глава государства. К слову, в кабине таких «БелАЗов» не привычные для коробки-автомата две педали. Есть еще третья — электромагнитный тормоз, который используется при длительном спуске.

Здесь же, у ворот нового цеха собрались десятки людей. Все они — можно сказать создатели новой машины. Александр Лукашенко пообщался с работниками завода и ответил на их вопросы. Спрашивали о наболевшем: например, что делать с низкой оплатой больничных листов молодых специалистов. Александр Лукашенко не исключил возврата к прежнему механизму рассчета по таким документам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это абсолютно не значит, что нельзя поддержать человека, который болеет. Все равно это твои деньги. Я могу, отменив эти правительственные постановления, вернуться, что было, но все равно ты будешь платить. Видишь (директору ОАО «БелАЗ»), профсоюз пришел, маленький ребенок, еще чего-то, так поддержи ты ее у себя и помоги ей - денежно помоги. Но ты не будешь агулом платить за всех, зачем? Все равно это твои деньги. Поэтому вы тут разберитесь, кого поддержать, а кого нет. Вы же не скажете, что у вас болеют все так. Пришел к врачу: слушай, мне надо 3 дня. Я же в вашей шкуре был. 3, 2… Но я не просил, потому что Бог миловал в этом плане. Но я знаю, как это - 2,3 дня, еще там надо продлить бюллетень. Выпили по 100 грамм коньяка, самогона в районной больнице, подписали и пошел. Но этого не должно быть. Поэтому вы разберитесь. Я еще раз повторяю, все деньги - больничные и прочие, это ваши деньги. Вы все равно платите в общий котел. И платите всегда, наверное, больше, чем платят другие. Но эти деньги у вас сейчас останутся. И кому вы их заплатите, кого вы поддержите, это ваше дело, я в это вмешиваться не буду. Но тоже должно быть справедливо. Потому что человек, который даже приболев, как этот конструктор, готовясь к тому, что президент приедет, не имел права пойти на больничный. Ему надо, как в военное время, доложить о том, что он сделал машину. И он работал. А ему (директору ОВО «БелАЗ), я сравниваю с тем, каким его назначал, он седым стал. (Он работает). Но это не значит, что у него не болит. Поэтому нет времени болеть.

Не осталась без внимания и ситуация в мировой экономике. «БелАЗ», как серьезный игрок международного рынка, напрямую от него зависит. Президент обратил внимание на сложную ситуацию в мире. По словам Александра Лукашенко, когда кризис закончится, Беларусь должна выглядеть достойно.

Александр Лукашенко:

Сегодня ты по качеству сработал плохо, завтра от тебя откажутся, и ты к этому потребителю можешь уже не вернуться. Но директор ваш обещает, что в первом полугодии будущего года вы осуществите гигантский скачек. Он так говорит, чувствует по миру, что кризис этот пройдет. Потому что, действительно, мы живем не с нефти и газа, хотя и там не сладко сейчас - когда кризис, тогда кризис и нефтянки, и газовой промышленности, а мы живем с реального сектора экономики. Вот это все надо собственными руками сделать. Это не с земли выкачал, качнул, по трубе прогнал, 20 долларов себестоимость этого газ там, а продают в Европе по 400 - вот рентабельность: за 20 долларов добыл, за 450 продал. А у нас это все надо сообразить и в жесточайшей конкуренции продать. Вот от чего мы зависим, в этом наша беда. Есть и преимущества, конечно. Там качать - ума много не надо, а тут надо, здесь мозги надо включать на всю катушку. Поэтому при всех равных возможностях, когда эти кризисы закончатся, конечно, мы будем выглядеть прилично. Как видите, в трудные времена мы не останавливались, вы не останавливались, а создали целый завод по производству тех автомобилей, автомобилей завтрашнего дня. Это автомобиль завтрашнего дня - 450 тонн, на 90 больше, чем ты сейчас производишь. И главное, что первыми сделали, главное, что база та же, что и у прежнего автомобиля - не надо ни дороги строить, ничего. Это великое дело. За это молодцы. Но все это ничто, если мы не продадим автомобиль. Самое главное - продать.

Разговор на темы житейские тоже получился продуктивным. Президент рассказал о разработке проекта «Большая семья». Сейчас рассматриваются различные варианты поддержки многодетных и не только.

С рабочими завода Президент общался около получаса. О выступлении местной футбольной команды, развитии олимпийского движения... Зарплатах, которые здесь, к слову выше чем в среднем по стране. Что не удивительно, ведь платят как известно, по заслугам.