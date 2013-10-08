Новости Беларуси. В Беларуси определены условия и порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья, построенного по госзаказу. Соответствующий указ подписал глава государства.

В частности, обеспечивается взаимодействие местных исполнительных и распорядительных органов с «Беларусбанком». Это касается формирования списков граждан, приобретающих жилые помещения, построенные по госзаказу с использованием кредитов. Кроме того, совершенствуется порядок расчета суммы финансовой помощи на погашение задолженности по льготным кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.