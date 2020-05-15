Новости экономики за 15.05.2020

Новости Беларуси. Какой проект Министерства экономики повысит спрос на продукцию белорусских ученых и разработчиков? Какой объем сырья «Роснефть» поставит в Беларусь до конца года? И кто поможет оперативно перепрофилировать бизнес в условиях кризиса?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БОЛЕЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ ЗАПЛАНИРОВАНО НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ В 2020 ГОДУ

2 млрд 640 млн рублей в виде пособий выплатят в 2020 году семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть этих средств – семейные пособия, чуть меньше – выплаты по материнству и уходу за ребенком.