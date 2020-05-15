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Новости экономики за 15.05.2020

15 мая 2020 14:19
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Новости Беларуси. Какой проект Министерства экономики повысит спрос на продукцию белорусских ученых и разработчиков? Какой объем сырья «Роснефть» поставит в Беларусь до конца года? И кто поможет оперативно перепрофилировать бизнес в условиях кризиса?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БОЛЕЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ ЗАПЛАНИРОВАНО НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ В 2020 ГОДУ

2 млрд 640 млн рублей в виде пособий выплатят в 2020 году семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть этих средств – семейные пособия, чуть меньше – выплаты по материнству и уходу за ребенком.

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Самое значимое из пособий – по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Его размер варьируется от 35% среднего заработка по стране: это более 400 рублей – по уходу за первым ребенком, до 40 % или 463 рубля – за вторым и последующими детьми.

470 тысяч детей (или каждый четвертый ребенок в стране) получают поддержку в виде государственных пособий. Расходы бюджета Фонда социальной защиты населения на выплату пособий семьям составляют 1,7 % ВВП.

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Специализированная площадка для торговли результатами научно-технической деятельности позволит объединить и упорядочить рыночную торговлю технологиями, ноу-хау и другими продуктами интеллектуальной собственности.

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Проект пока на бумаге. Торговля могла бы идти в виде размещения ценных бумаг – облигаций и акций. В перспективе такая площадка могла бы стать базовым рынком ЕАЭС. Создание ее позволит обеспечить быстрый доступ к научно-исследовательскому контенту, базам данных, ресурсам, что значительно повысит спрос на продукцию белорусских ученых и разработчиков.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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