Расширить линейку белорусских продуктов и обновить свою технику. Чем интересуется делегация Приморского края в Минске?

Новости Беларуси. Российская делегация находится с официальным визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посещают предприятия нашей страны с целью расширить ассортимент белорусских товаров на полках российских магазинов.

Опытом белорусов в сельском хозяйстве регионы России интересуются давно. Особый интерес традиционно вызывает мясная и молочная продукция, качеству которой жители Приморья доверяют на протяжении многих лет. А потому неудивительно, что 24 марта, помимо визита на Минский тракторный завод, делегация не обошла вниманием крупный продовольственный форум страны, где в эти дни свои новинки презентуют ведущие белорусские предприятия. Губернатор Приморского края на форуме «Беларусь мясная»: «Это великолепная продукция. Со многими у нас заключены договоры»

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Посмотрели эту продукцию, которую выпускают сегодня белорусские заводы. Я думаю, что она пополнит линейку тех продуктов, которые сегодня есть на приморских полках. Это великолепная продукция. Мы за два месяца в этом году уже, наверное, выполнили 50 % прошлогодних объемов. Сегодня мы также посетили Минский тракторный завод, где посмотрели новые образцы техники, которая нужна нам и для сельского хозяйства, и для коммунального хозяйства.