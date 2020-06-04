Новости экономики за 04.06.2020

Новости Беларуси. Где молодые люди могут подработать во время каникул, можно ли без личных встреч договориться о поставках продукции и какую часть украинского рынка грузовиков сейчас контролирует Минский автозавод?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?

НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ОРГАНИЗОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Почти 23 тысячи молодых людей планируют трудоустроить этим летом органы по труду, занятости и соцзащите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.