Новости экономики за 04.06.2020
Новости Беларуси. Где молодые люди могут подработать во время каникул, можно ли без личных встреч договориться о поставках продукции и какую часть украинского рынка грузовиков сейчас контролирует Минский автозавод?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
Какую сумму можно снять с карты через кассу магазина и где будет действовать новшество?
НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ОРГАНИЗОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ
Почти 23 тысячи молодых людей планируют трудоустроить этим летом органы по труду, занятости и соцзащите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежь, в основном, будет заниматься озеленением и благоустройством территории учебных заведений, ремонтом мебели, реставрацией книг. Предполагается, что 85 % ребят, которые смогут подработать во время каникул – школьники. Не останутся без внимания и учащиеся ссузов, профтехучилищ и высших учебных заведений.
На организацию рабочих мест для них, в том числе и на зарплату, выделено почти 6 миллионов рублей. Временное трудоустройство уже готовы предоставить порядка 700 нанимателей со всех районов нашей страны.
Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска
МАЗ ПО ИТОГАМ МАЯ СОХРАНИЛ ЛИДЕРСТВО НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВИКОВ
Последний месяц весны оказался весьма удачным для Минского автомобильного завода на украинском рынке. На фоне общего значительного спада МАЗ смог не просто увеличить продажи, но и по итогам мая занял первое место в данном сегменте, контролируя 27 % всех сделок.
Стоит отметить, что кроме минчан в плюс смогли сработать только три производителя, среди которых такие гиганты, как Ford и Iveco.