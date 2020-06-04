Залог успешного урожая. Почему гречку сеют рядом с пасекой?

Новости Беларуси. В Могилёвской области завершают сев гречихи. Этой культуре аграрии региона уделили особое внимание — площади под её возделывание увеличили в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства области ожидают получить достойный урожай гречки – около 8 тысяч тонн. Собственные потребности в гречке Беларусь закрывает примерно наполовину – недостающее импортируется. Но весной 2020 года были временные трудности с поставками. В связи с чем глава государства поставил задачу нарастить производство. Тему продолжит Ирина Недобоева.

Маленький перерыв на обед и снова за работу. Для Сергея Толпы это уже 31-й сезон в поле. В этом году в хозяйстве впервые за долгие годы сеят гречку.

Сергей Толпа, механизатор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:

Культура нужная для всей страны, не только для колхоза. С гречкой спешить нельзя. Её нужно сеять после всех зерновых. Потому что эта культура любит тепло. То же самое, чтобы она успела вырасти, дозреть. Надо в сроки ловить этот момент.

О гречке, как культуре стратегической для страны, не раз говорил глава государства. Примерно наполовину Беларусь закрывала собственные потребности в прежние годы, недостающее – импортировалось из России.

В хозяйствах области подготовили почву, семена, выбрали оптимальное время. Увеличили площади для возделывания в два раза. Сев гречихи завершается в Могилёвской области В Могилёвской области в этом сезоне гречиху сеют во всех районах.

Геннадий Захаров, директор сельхозпредприятия «Ульяновское Агро»:

Как для агрария – погода сейчас супер. Зима была тёплая, озимые сохранились хорошо. Сейчас отсеем гречку. Дай бог, пройдёт дождик, пойдут всходы и возьмём хороший урожай. Ирина Недобоева, корреспондент:

Залог продуктивного роста гречихи – это ещё и пчёлы. Именно поэтому пасеку и привозят так близко к полю. Насекомые опыляют растения, тем самым способствуют увеличению урожайности. Эдакая польза от естественного взаимодействия флоры и фауны.

Расширили площади под гречиху и фермеры. В хозяйстве Александра Ринга под эту культуру отвели почти 120 гектаров.