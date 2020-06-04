Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

Александр Лукашенко ориентировал правительство на мобилизацию всех сил. Главное – не допустить падения экономики и уровня жизни людей. Весь мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому требуются люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически.

Глава государства также подчеркнул: сейчас важно видеть пути развития там, где их не видят другие. И расценивать кризис как возможности для роста, а не для раскачивания ситуации в стране. В этой связи более чем странно выглядят попытки некоторых новоявленных политиков дестабилизировать государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня складывается впечатление, что они действительно пришли и за чьи-то деньги (а вы видите, за чьи деньги) хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.

Не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните, там были «свядомыя незалежныя», воевали за «незалежнасць», под Минском граница была западная (знаете, где была эта часть), восточная часть находилась, пусть немного, но у Российской империи. А нам осталась полосочка. И мы воевали за «незалежнасць». За какую «незалежнасць»? За эту полосочку боролись.