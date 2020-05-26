Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не единожды обращал ваше внимание, и особенно Министерства по антимонопольному регулированию и торговле, на то, что мы не должны созерцать и спокойно наблюдать за тем, где необоснованно растут цены. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все регулирует. Но сейчас случай особый.

И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Россия, по-моему, даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. И дизельное топливо, бензины уже не пускает. Вот вам и весь рынок. Регулируют цены, запрещали вывоз из той же России средств защиты врачей, масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. Я в этом плане их не осуждаю: они четко понимают интересы своего народа.

Сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке при необходимости.

Даже ситуация сегодня говорит о том, что в свое время я был прав, что мы должны видеть все. Вмешиваться или не вмешиваться – зависит от ситуации.