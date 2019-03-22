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Экспорт стеклобоя в Беларуси за год принёс $3,7 миллиона

22 марта 2019 17:29
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Новости Беларуси. Битое стекло может быть не только сырьем для вторичной переработки, но и источником валютных поступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт стеклобоя в Беларуси за год принёс $3,7 миллиона-1

Предприятие «Белресурсы» в 2018 году на экспорте стеклобоя заработало более трех с половиной миллионов долларов. Всего за год была отсортирована 91 тысяча тонн сырья. 25 тысяч тонн хватило, чтобы выполнить все заявки отечественных стеклоперерабатывающих предприятий, остальное реализовано за рубеж.

Экспорт стеклобоя в Беларуси за год принёс $3,7 миллиона-4

Сейчас стоит задача увеличения объемов сбора стеклобоя и вовлечения его в хозяйственный оборот. С этой целью до 50 процентов уже повышены оптовые закупочные цены. Использование вторичного сырья в промышленности экономически очень выгодно. Такое производство требует значительно меньше затрат энергии и материалов.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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