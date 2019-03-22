Экспорт стеклобоя в Беларуси за год принёс $3,7 миллиона

Новости Беларуси. Битое стекло может быть не только сырьем для вторичной переработки, но и источником валютных поступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Белресурсы» в 2018 году на экспорте стеклобоя заработало более трех с половиной миллионов долларов. Всего за год была отсортирована 91 тысяча тонн сырья. 25 тысяч тонн хватило, чтобы выполнить все заявки отечественных стеклоперерабатывающих предприятий, остальное реализовано за рубеж.

Сейчас стоит задача увеличения объемов сбора стеклобоя и вовлечения его в хозяйственный оборот. С этой целью до 50 процентов уже повышены оптовые закупочные цены. Использование вторичного сырья в промышленности экономически очень выгодно. Такое производство требует значительно меньше затрат энергии и материалов.

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