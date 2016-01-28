Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились обстоятельно обсудить синхронизацию действий в экономике

Новости Беларуси. Рассмотреть экономические вопросы Беларусь и Россия намерены и на высшем уровне. 28 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты договорились провести в Минске заседание Высшего государственного совета, где планируют обсудить экономическое взаимодействие на макроуровне.

Летом на Форуме регионов Беларуси и России разговор пойдет о том, как работают конкретные отрасли над преодолением сложностей. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться в ближайшее время и в закрытой, более обстоятельной беседе, обсудить вопросы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.