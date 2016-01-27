Всемирный банк резко снизил прогноз по ценам на нефть на 2016 год – до $37 за баррель

Новости Беларуси. Перспективы глобального экономического роста становятся все более призрачными. Всемирный банк резко снизил прогноз по ценам на нефть. В новом квартальном докладе, который был представлен общественности в Вашингтоне, ожидаемая стоимость «черного золота» в 2016 году снижена почти на 30% – с 51 до 37 долларов за баррель. И эта цифра, как подчеркивается в документе, может быть пересмотрена в сторону дальнейшего снижения.

Основной причиной такой корректировки считается превышение предложения над спросом. В частности, речь идет о поступлении на рынок иранской нефти. Среди других факторов аналитики Всемирного банка называют теплую зиму, устойчивость американских производителей, которые урезали расходы и повысили эффективность, а также слабые перспективы роста основных развивающихся экономик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.