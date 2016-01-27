В Беларуси принята новая редакция Директивы Президента № 3 по укреплению экономической безопасности страны

Новости Беларуси. В Беларуси принята новая редакция третьей Директивы Президента. В первоначальном варианте экономия и бережливость белорусов должны были сыграть свою роль в обеспечении безопасности страны. В нынешней редакции экономический посыл остается, разве что выходит на более глобальный уровень. Теперь залогом экономической безопасности страны станет работа ученых, энергетиков, промышленности и не только.

Новая редакция Директивы об «Экономии и бережливости» — это своего рода знак времени. Ситуация в мировой экономике заставляет корректировать экономическую стратегию Беларуси. Сменилось и название документа. Теперь Директива номер 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства». Буквально вчера, 26 января, Президент говорил о необходимости иметь ясную дорожную карту развития национальной экономики.

Александр Лукашенко:

Правительство не должно быть какой-то конторой, правительство должно сегодня (прямо надо об этом говорить) в сложной ситуации в ручном режиме управлять экономикой там, где это надо, на месте, помогая всем, чем мы можем, предприятиям, губернаторам, председателям райисполкомов, требуя от них безукоризненного исполнения принятых решений и очень высокой напряженки и интенсивности. Все должны быть поставлены под ружье и давать результат.

В Директиве несколько ключевых направлений стратегии роста. Увеличения продаж отечественных товаров за рубеж — это основа для сбалансированности белорусской экономики. Это и валюта, и разгрузка складов, и увеличение золотовалютных запасов страны. Однако если сегодня у республики два основных рынка сбыта — Россия и Европа. То через 4 года это соотношение должно быть поделено между тремя рынками: 30% — Евразийский экономический союз, Европейский союз тоже 30%, и оставшаяся треть — рынки дальней дуги. Это сократит риск зависимости экономики Беларуси от отдельных стран.

Принцип диверсификации рынков хорошо виден на примерах отдельных предприятий. На этом гродненском заводе производство не сокращают, а увеличивают. Появился новый конвейер. А с ним и новые виды сыров. Все уходит на экспорт.

Марина Аникеева, генеральный директор перерабатывающего предприятия (Гродно):

Новые направления, которые мы для себя избрали, это страны азиатские. Страны, которые импортируют серьезные объемы продовольствия. Так, мы в феврале участвуем в серьезной выставке в Дубае, рассчитываем на нее. Мы сертифицированы по стандартам «Халяль», поэтому в мусульманский мир смело предлагаем свою продукцию, она подтверждена соответствующим сертификатом.

Еще один приоритет — развитие высоких технологий. Нужно, чтобы наука шла рядом с производством. И белорусская экономика становилась по-настоящему инновационной. Наука создает — производство осваивает. Появляется конкурентный продукт с высокой добавочной стоимостью.

В Институте машиностроения эту разработку уже давно оценили аграрии. Система автоматического управления пахоты — почти на каждом белорусском тракторе. Она создает борозду идеальных размеров. Раньше умное оборудование закупали у немцев. Белорусское дешевле, по некоторым параметрам выигрывает. Все это помогает экономить и быть эффективнее на рынке.

Евгений Строк, заведующий лабораторией электрогидравлических систем управления Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

На один трактор мы экономим $3 тыс. Сейчас два отечественных поставщика, они занимают уже где-то 80% от общей комплектации. И только на какие-то специальные заказы за рубеж идет лощинская комплектация.

Директива дает еще больше импульсов для развития государственно-частного партнерству. Не только в формате Парка высоких технологий или «Индустриального парка «Великий камень», что, несомненно, еще один приоритет, но и создании новых высокотехнологичных производств, бизнес-инкубаторов. Возможность заработать, создав собственный бизнес. Андрей Смоляр управляет одной из самых эффективных транспортных компаний не только Беларуси, но и Евразии. С начала года съездил уже в 15 командировок. Цену на услуги компания понизила, зато контрактов собрала больше. На этом предприятии от кризиса хорошо защищены.

Андрей Смоляр, учредитель транспортной компании:

В такой непростой ситуации, которая сейчас в мире в целом складывается, когда падает спрос, основное внимание нужно уделять продажам. Потому что сейчас произвести хорошую продукцию фактически любой дурак может. Все производят хорошую продукцию. И если она некачественная, то ты просто вообще не присутствуешь на рынке. А вот продать — над этим надо системно работать. Я своим продавцам всегда говорю: стучитесь и вам откроют. И сейчас добиться цели — это не значит, что выстрелил, повезло и попало. Для меня важно количество выстрелов, в каком направлении было сделано, правильно ли была выбрана цель.

Четвертое направление экономической стратегии — устранение проблемы высокой энергозатратности предприятий. Для производства товаров энергии — электричества, тепла — тратится больше чем у конкурентов. Это означает проблемы с созданием высокой добавочной стоимости. Выход — высокие технологии. Инновации, позволяющие снижать издержки. Директива — это своего концепция, дорожная карта защиты экономической безопасности Беларуси. Совету министров поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации положений Документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.