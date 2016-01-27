Сразу 7 уголовных дел заведены на бизнесмена из Гродно: предприниматель не возвращал миллиардный долг

Новости Беларуси. Сразу семь уголовных дел заведены на бизнесмена из Гродно. Он разработал весьма хитроумную схему финансовых махинаций. Чтобы не возвращать миллиардный долг, предприниматель хитрым способом вывел из оборота деньги собственной компании: распродал имущество компании родственникам, естественно, по символическим ценам. Кроме того, перевел и обналичил более 600 миллионов рублей, которые одолжили ему партнеры, купил недвижимость Гродненской области и в Минске.

Это не единичный случай. Только в столице сейчас расследуют 5 уголовных дел в экономической сфере. Самый частый проступок в предпринимательской среде — это сокрытие реальных доходов и уклонение от налогов. Нередко прибегают и к помощи настоящих профессионалов — организованных преступных групп, которые выводят деньги через фирмы-однодневки и зарубежные банки. Ущерб для страны в таких случаях оценивается в миллионы долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Далинник, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики управления Следственного комитета по городу Минску:

В 2015 году в производстве следователей следственного управления находились три уголовных дела в отношении преступных групп. Привлечено к уголовной ответственности более 22 лиц указанных преступных групп, которые оказали пособничество должностным лицам реального сектора экономики, более 220 субъектов хозяйствования. Установлен ущерб на сумму свыше 47 миллиардов рублей, возмещено обвиняемыми свыше 36 миллиардов рублей.