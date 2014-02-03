Александр Лукашенко и губернатор Амурской области России Олег Кожемяко обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь готова оказать Амурской области необходимую помощь для восстановления после наводнения. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 3 февраля на встрече с губернатором этого российского региона Олегом Кожемяко. Глава государства предложил обсудить не только вопросы стратегического сотрудничества, но и текущее взаимодействие между Беларусью и Амурской областью, в том числе тактического характера. В частности — последствия паводка на Дальнем Востоке. Совместные проекты в сельском хозяйстве и строительстве обсуждали сегодня на встрече Президента и губернатора Амурской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амурская область - на границе с Китаем. Экономику региона, можно сказать, «делает» сырье: золотодобывающая и лесозаготовительная промышленность, но в основном казну пополняет топливно-энергетический комплекс. В последнее время на ведущие позиции выходит аграрный сектор.

Президент Беларуси и губернатор Амурской области уже встречались трижды. И что очень важно, итоги каждого визита — это не только договоренности, но и реализация совместных проектов. И вот сегодня Александр Лукашенко и Олег Кожемяко вновь за столом переговоров.

Встреча хотя и по протоколу, но такое чувство, что увиделись земляки. Губернатор Олег Кожемяко — наполовину белорус. Его бабушка еще девчонкой уехала на Дальний Восток. Несмотря на то, что Минск и Благовещенск разделяют свыше 8 тысяч километров, отношения налажены и в кооперации (об этом позже) и в торговле. Амурская область — основной торговый партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Товарооборот достиг в 2012 году 60 миллионов долларов. Однако стихия масштабного Приамурского наводнения в 2013-м ударила и по экономике региона. Наша страна тогда поддержала продовольствием на 5 миллиардов рублей. Беларусь и сегодня готова помогать российскому региону восстановится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Думаю, что проблем в связи с паводками прошлого года на Дальнем Востоке хватает, а в Амурской области тем более. И вы знаете наше отношение к вам лично и к вашему региону. Мы готовы всегда подставить свое плечо. Вы должны знать, что в те трудные времена мною были отданы распоряжения правительству реагировать на любые просьбы и запросы с вашей стороны. Но с учетом определенных приличных расстояний между нами, наверное, не все удалось сделать. Если сегодня можно что-то поправить, давайте поправим. Если мы можем договориться на весну-лето, то вы скажите что, и мы будем в этом направлении осуществлять движение. Но вы должны знать, что вы для нас люди не чужие. Так уж сложилось с момента первой нашей встречи. Мы, откровенно говоря, гордимся тем, что географически далекий край для нас является очень близким. Вы должны из этого всегда исходить. Вы должны знать, что мы всегда откликнемся на любую вашу просьбу о сотрудничестве.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Те грузы гуманитарной помощи, те что пришли своевременно самолетом и были доставлены пострадавшим, действительно нуждавшимся в этом гражданам, конечно, это добавило еще определенной доли более близких отношений. Потому что наши граждане почувствовали именно то, что здесь живет братский народ, который, в первую очередь в трудное время, протягивает руку помощи. Хотя мы находимся в стадии восстановления, но понимаем, что нужно дальше развиваться. Нужно развивать агропромышленный комплекс, поэтому у нас есть хорошие предложения продолжения сотрудничества, уже зарекомендовавшие себя в поставках машиностроительной техники, кормозаготовительной, кормоуборочных комбайнов, тракторов - все это востребовано у нас.

Белорусскую технику в Амурской области знают в деталях в буквальном смысле. Там действуют сборочные производства. Свыше полутысячи комбайнов из комплектующих Гомельского завода «поставили на колеса», полсотни тракторов «Беларус» вышло из Амурского конвейера. Сервисные центры на Дальнем Востоке — это не только дань моде, но и конкурентные преимущества.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Неплохо себя зарекомендовали МАЗы, поэтому можно посмотреть на создание дилерского центра там, то есть с тем, чтобы мы напрямую работали, через наши дилерские организации, не через Новосибирск. Мы видим здесь хорошее взаимопонимание, абсолютно понятные условия, мгновенное реагирование на любые какие-либо технологические неполадки, поэтому все больше и больше ваша техника начинает находить любовь и здоровую конкуренцию даже среди сильных мировых марок, то есть она вытесняет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если надо создавать какие-то центры по обслуживанию нашей техники, сервисные центры, то, если Вы поддержите нас там, на месте, мы будем двигаться в этом направлении, здесь же тоже немалые деньги нужны для этого, поэтому мы не можем все требования Российских регионов просто выполнить, хотя понимаем, что это надо, поэтому мною поставлена задача руководителям предприятий, которые осуществляют поставку техники, в том числе, в Российскую Федерацию, чтобы, как Вы сказали, реакция была мгновенной, если вдруг что-то там произошло.

Более четырех сотен семей пострадавших районов Амурской области экстренно нуждаются в жилье. Здесь белорусы готовы помочь домостроением. В качестве наглядного примера - белорусские усадьбы наподобие тех, что в наших агрогородках.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы поставить комплектные домики. Хотите щитовые, хотите брусовые. С учетом специфики, что зимой там -40, может быть, мы готовы под любой персональный заказ в течение 5 дней мы делаем полный комплект. Нам фотографии ложат, мы делаем полный комплект, спецификацию домика и в течение месяца изготавливаем и поставляем.

Строительные резервы белорусов востребованы и на мировой стройке Дальнего Востока - космодроме «Восточный». Там уже зарекомендовали себя наши автомобильные гиганты. Есть предложение и по строительству на знаменитом проекте советских времен БАМе.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

У нас есть строительство жилья на БАМе, мы строим в Тынде жилье и у нас не хватает строительных мощностей, не хватает немножко даже и конструктива домов для переселенцев БАМа. Они живут там, вы знаете, еще в вагончиках временных, тридцатилетней давности, когда БАМ строился. И у вас есть уже готовый проект и крытых катков, и бассейнов, различные конфигурации, различной вместительности. Нам бы хотелось, конечно, поработать. Может быть, мы взяли бы уже ваши уже готовые проекты, может быть, с участием ваших специалистов, там просто привязали бы, какой-то пересчет бы сделали и начали бы строить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы нам выделите отдельное место, чтобы мы создали красивый поселок, по-белорусски, чтобы бренд чтоб наш там. Мы сделаем хорошо: и усадьбу сделаем, и дорогу сделаем, так, чтобы было видно, что это белорусы, чтоб не ставить отдельно где-то домики, а если у вас есть участок, чтоб мы полностью построили. И на БАМе тоже самое, мы готовы в этом направлении работать.

Востребованы в Амурском крае и технологии белорусских аграриев. Молочно-товарные комплексы «под ключ» могут стать весьма прибыльным совместным проектом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Определите площадь, допустим 5 тыс. или 3 тыс. гектаров, для фермы ж нужна земля. И вот там, в какой-то деревушке, где есть трудовые ресурсы, поставьте этот комплекс, мы вам его сделаем так, как мы делали, если нужно подчистим, поправим этот поселок, достроим там несколько домов, чтобы хорошие специалисты пришли. Вот вам будет агрогородок.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Да, сейчас по молоку большие проблемы, в том числе и на Дальнем Востоке. Востребованность растет молочной продукции, причем так - в геометрической прогрессии. В силу того, что немногие хотят идти в молочное животноводство, оно же сложно. Ваше предложение мы рассмотрим.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

Мы готовы выехать туда с рабочей группой, чтобы можно было б заключить соответствующий документ на право переработки сухого молока с последующей реализацией на рынках Амурской области и с заходом даже через речку - в Китай.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

Траву за валюту продают, белорусы. По большому счету, молоко, что это, в принципе, трава, да? Причем хорошо торгуют, и сейчас оюъемы растут, рынок гигантский — Китай начал пить молоко, что вообще раньше не было. Последние, допустим, 2, 3, 4 года у них, значит, пошел рост потребления молока. Это ограмнейший рынок, поэтому вся продукция уйдет туда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам это выгодно. Создадим вместе перерабатывающий центр. Мы можем обеспечить не только местный регион, но и выйти на Китай. Это нормально.

450 лошадиных сил «под капотом». Заказ Амурской области белорусскими машиностроителями - выполнили. Интерес не только к гигантам, но и к тракторам с приставкой «мини». В планах губернатора - создать сборочные цеха сельхозтехники по всему Дальнему Востоку.

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Видим высокое качество этой техники. Создали мы обучающие центры, сейчас эти сервисные центры будем дальше по области продвигать, с предложением, может быть, выйдем даже на площадки сборочные по Дальнему Востоку.

Визит делегации Амурской области продлится до 6 февраля. В эти дни запланированы встречи в белорусском Правительстве и на предприятиях агрокомплекса. Также в графике российских гостей переговоры с руководством Гомельского облисполкома и посещение завода «Гомсельмаш».

Сотрудничество Беларуси и Амурской области активно развивается. Так, этот регион уже стал основным партнером нашей страны на Дальнем Востоке. Это подтверждают и цифры. По итогам 2012 года товарооборот составил около 60 миллионов долларов. Причем в основном за счет экспорта наших товаров. На этом стороны останавливаться не намерены.

3 февраля во время посещения белорусских предприятий гости смогли не только оценить потенциал наших гигантов машиностроения, но и наметить новые пути сотрудничества.

А утром делегация Амурской области во главе с губернатором возложила венок к монументу на Площади Победы. По традиции, высокие гости, прибывающие с визитом в нашу страну, чтят память погибших в Великой Отечественной. Красные гвоздики легли к Вечному огню.