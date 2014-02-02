Совещание по деревообработке 31 января. Президент поручил возбудить уголовное дело по факту срыва сроков модернизации «Витебскдрева»

Новости Беларуси. 31 января прошло совещание о перспективах развития организаций концерна «Беллесбумпром».

Президент поручил Генеральной прокуратуре проанализировать причиненный государству ущерб от срыва сроков модернизации «Витебскдрева» в рамках уголовного дела. Поводом для данного поручения стало очередное смещение сроков полного ввода в эксплуатацию производственных линий в рамках проекта по модернизации витебского деревообрабатывающего предприятия. Александр Лукашенко напомнил, что совещание по развитию деревообработки в Беларуси планировалось провести на данном предприятии, и поинтересовался у присутствующих, почему место проведения было изменено.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались встретиться в Витебске, дать оценку очередному этапу хода модернизации, да и определиться по некоторым кадровым вопросам. Как видите, сегодняшняя встреча у нас проходит не в Витебске, а в Минске. Александр Николаевич, а почему?

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Низкая эффективность вентиляционной системы формовочного пресса. Уровень формальдегида изначально превышал в пять раз предельно допустимые концентрации. Сейчас превышает в 2 раза. Поэтому в цехе находиться без респираторов небезвредно, работаем вместе с проектантами для того, чтобы улучшить вентиляционную систему.

Александр Лукашенко:

Семашко.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня, если бы мы поехали в Витебск, Вы увидели бы работающие линии формования и прессования. Выходит плита. Плита 100%...

Александр Лукашенко:

Я спрашиваю, почему мы не в Витебске? Кобяков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Срок ввода на «Витебскдреве» модернизированного предприятия – 1 декабря 2013 года. Это с учетом завершения строительно-монтажных работ и пуско-наладочных. По контрактам срок завершения пуско-наладочных работ после установки оборудования – 3 месяца. В данный момент идет техническая работа по отладке работы оборудования. Просто предприятие к выпуску продукции, даже в небольших объемах, вот сейчас докладывают, что 20-25% мощности они буквально запустили, идет выпуск, но режим нестабильный. Докладывать о том, что предприятие введено в эксплуатацию и дает продукцию, пока нельзя.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В декабре Правительство обещало запустить эти производства. Это три завода: формование плиты, ее шлифовка (вторая линия) и ламинирование. В середине декабря была получена первая витебская плита. Сейчас идет отладка технологических режимов.

Александр Лукашенко:

Почему вы не выполнили обещанное, даже Семашко: консервативный срок в середине декабря получить продукцию, о которой вы только что сказали.

Михаил Мясникович:

Было желание сделать это в декабре. Это правильное желание. Но я думаю, что есть все основания для того, чтобы в феврале работа была обеспечена.

Александр Лукашенко:

Руководитель предприятия здесь присутствует? Так почему не выполнены обещания? Я не говорю о том, что я десятки раз переносил все эти сроки.

Анатолий Юхновец, генеральный директор ОАО «Витебскдрев»:

Были просчеты и проектного института, и строителей, недостаточно было людей на площадке.

Александр Лукашенко:

Ведь решение Президента - это закон. Вы нарушили закон.

Анатолий Юхновец:

Работали день и ночь, товарищ президент.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, пригласите генерального прокурора, поручите в рамках уголовного дела рассмотреть все вопросы и посчитать убытки.

Александр Лукашенко отметил, что модернизация предприятий концерна «Беллесбумпром» позволит укрепить экспортный потенциал Беларуси. Тем более, что у нас в стране есть свое сырье и разветвленная производственная сеть. До недавних пор на экспорт вывозили лес, а потом за валюту за границей покупали мебель и качественную бумагу вместо того, чтобы это производить у себя в стране и получать хорошую прибыль. Для этого начали модернизировать предприятия, вложив бюджетные деньги и ресурсы банков. Однако сроки реализации намеченных планов сорваны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

При назначении Виктора Юрьевича Назарова председателем концерна были поставлены четкие задачи: навести порядок на всех предприятиях, обеспечить завершение модернизации в намеченные сроки. Сегодня он доложит нам о своем видении перспектив развития отрасли и решения производственных, сбытовых, финансовых проблем.

От докладчика, присутствующих я хотел бы услышать ответы на следующие вопросы: какие меры предпринимаются для ускорения модернизации предприятий, отрасли, выхода на проектную их мощность, насколько возрастет глубина переработки сырья и будет обеспечен выпуск изделий с высокой добавленной стоимостью. Акцентирую внимание на этом аспекте, потому что настораживает намерение отправлять на экспорт 60% производимых на обновленном производстве плит. То есть опять полуфабрикат будем гнать за границу. По-хозяйски ли это? Почему бы вместо этого полуфабриката не продавать готовые изделия с большей добавленной стоимостью?

Подготовить нормативно-правовой акт, где определить окончательные сроки модернизации всех предприятий деревообрабатывающей промышленности. Исходя, особо это подчеркиваю, из того, что они обещали до сегодняшнего совещания. Скорее всего, это будет декрет. Если законом не предусмотрено, уголовную ответственность за нарушение этих сроков. И определить персонально: от премьер-министра до руководителя предприятий. Другого выхода у меня нет.

Все предприятия, которые вошли в государственную инвестиционную программу и те предприятия, которые я сказал дополнительно, они должны быть, эти проекты, в этом году закончены. Крайний срок – 1 декабря. Но вы сами определили для себя эти сроки. Они будут прописаны в соответствующем документе под вашу уголовную ответственность. Кто будет отвечать, внесете предложения. Но губернаторов оттуда исключать нельзя.

Без дисциплины, железной дисциплины, вы ни одного вопроса не решите. За жесткость требований с вас никто спрашивать не будет, если будет результат. Поэтому нечего оглядываться на кого бы то ни было. То, что касается "раскрепостить директоров и прочее", не мешайте им работать. Там есть министр, есть 3,5 десятка предприятий, они будут принимать решения. И ориентируйтесь на руководителя своего ведомства. Если нужно, он согласует напрямую со мной те или иные ваши действия. Но в плане производства и продаж, технологий и прочее - вы там хозяева. Действуйте и несите ответственность.

Именно концерн «Беллесбумпром» в целом и деревообработка в частности в последнее время под пристальным вниманием. Оно и понятно - 9 ключевых предприятий в процессе обновления. Реализуются проекты на миллиард евро. Вот в Витебске, например, решено наладить выпуск плит МДФ.

Сама идея была своевременной — модернизировать производство, чтобы нарастить экспорт, конкурировать на рынке и зарабатывать валюту. Помимо деревообработки, речь идет о выпуске беленой целлюлозы в Светлогорске, мелованного картона в Добруше и бумаги в Шклове.

Александр Лукашенко:

Нам надо диверсифицировать производство. Это процесс длительный, постоянный для нашей страны по причине того, что уж слишком мы завязаны на ресурсы и комплектующие по импорту и слабо используем сырьевые ресурсы собственной страны. Модернизация деревообработки как раз призвана устранить эти перекосы.

В Беларуси на душу населения приходится 173 кубометра леса, что в 2,5 раза выше мирового уровня. Тем не менее, до недавних пор в белорусском экспорте этой продукции преобладал лес-кругляк и дешевые полуфабрикаты. Вывозили лес за копейки (поднимали мебельную промышленность Германии, ЕС), а покупали за валюту мебель, качественную бумагу и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Проекты по деревообработке в процессе, но вот сроки выполнения постоянно затягиваются. Президент неоднократно лично бывал на этих предприятиях, критиковал управленцев за явные провалы Госконтролю было поручено организовать специальную рабочую группу, которая проанализирует деревообработку. Оказалось, 7 и 9 предприятий отрасли убыточны, а модернизацию нужно ускорить. Среди причин отставания по срокам - просчеты проектировщиков и строителей новых объектов, недостаток кадров — директора на некоторых заводах менялись по 4 раза. Да и банки не всегда выполняли обязательства по кредитованию.

Александр Якобсон, председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На начальных этапах главный идеолог - концерн «Беллесбумпром», руководители деревообрабатывающих предприятий не имели выверенной стратегии модернизации отросли. Это привело к шараханью от одной концепции инвестпроекта к другой, к неоправданному затягиванию сроков их реализации, а также к увеличению финансовых издержек. К примеру, бизнес-план проекта «Могилевдрева» пересматривался 7 раз, «Борисовдрева» - 5 раз. Несмотря на создание государством еще в 2007 году благоприятных условий через Указ Президента №529, активное привлечение инвестиций было начато только в 2011 году. При этом просчеты в бизнес-планировании, а в последующем в проектировании и строительстве, привели более чем к трех кратному увеличению объемов инвестиций.

Все эти причины сказались на результатах работы «Могилевдрева». Здесь обновляли 5 объектов — линии по распиловке древесины и сортировке лесоматериалов, сушильный комплекс, линию по выпуску мебельного щита. Особенно затянули со сдачей мебельного цеха. Все это - минус в выручке за 2013. Пока медленно выходят на полную мощность. Линии загружены только наполовину. А ведь нужно работать в плюс и кредиты платить.

Сергей Грубевич, заместитель директора по производству ОАО «Могилевдрев»:

Трудности у нас, конечно, были. Это освоение нового технологического оборудования, которое, наверное, впервые в республике установлено на «Могилевдреве» и подбор, расстановка кадров.

Все эти недоработки привели к жестким кадровым решениям. В декабря 2013 года в концерне новый руководитель. Его задача - навести порядок на производствах, решить финансовые вопросы и вопросы сбыта продукции. Юрий Назаров признает — действует концерн неэффективно, координация в отрасли хромает. Цель - в кратчайшие сроки перейти от реализации лесоматериалов к реализации новой продукции с высокой добавленной стоимостью. К концу 2017 года экспорт продукции по концерну планируют на уровне 1,4 млрд долларов США, превысит увровень 2013 года в 2,4 раза. Будет создана новая деревообрабатывающая промышленность республики.

Планы радужные, но есть вопросы по сбыту. Точны ли расчеты и куда потом девать продукцию? Перспективным называют российский и азиатский рынок. Хватает вопросов и по сырью. Лес нужно закупать на бирже. Своих оборотных средств не хватает. Это общая проблема.

Александр Лукашенко (обращаясь к Юрию Назарову):

Что главное вы увидели в своем министерстве сейчас? Вы испугались?

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Надо оборотные средства, которых сегодня катастрофически не хватает на предприятии. Те же Мосты, которые вы привели в пример, к сожалению, сегодня не может загрузить современное фанерное производство из-за того, что не может купить фанерное сырье, которое есть сегодня у предприятий Минлесхоза.

Александр Лукашенко:

Что за проблемы?

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Когда инвестиционные проекты модернизации просчитывали, про оборотные забыли и посчитали что они сами собой появятся. А это тоже огромные деньги. Здесь, наверное, был бы лучший вариант, если бы собственник, то есть Правительство, дал займы, может быть под 1-3% - это решаемый вопрос.

Александр Лукашенко (обращаясь к Юрию Назарову):

У вас есть 2 года. Если вы, пообещав к концу 2015 года (за пределы пятилетки мы не выходим, я даже не подписываю такие документы), только в этот промежуток вы на что-то можете рассчитывать, и если вы не возьмете эти деньги в собственные руки и под гарантии каждому директору, глядя в глаза, не дадите и не обяжете их вернуть средства вовремя, вы знаете, что с вами будет. Я вас не пугаю. Я вам это говорю, потому что у меня другого выхода не будет. Это народные деньги. В противном случае я буду крайним и я буду виноват. Я должен за это ответить. И это правильно. Реализация и возврат кредитов - это вопрос номер один. В противном случае, нечего предъявлять банкам претензии.

Конечно, немало шишек уже набили в деревообработке.... Но овчинка стоит выделки, доказывает пример Ивацевичей. Поднимать деревообрабатывающее производство туда поехал бывший руководитель концерна Владимир Шульга. Модернизация позволила вдвое увеличить объемы производства.

Владимир Шульга, генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев»:

Мое глубокое убеждение, это показывают результаты работы, деньги нужно вкладывать в новое производство, в новый завод. Что такое 10% нового завода? Это 30 тысяч кубометров плиты дополнительно, то есть вкладывая миллион-два евро, и останавливаться нельзя - меняются технологии, подходы. По крайней мере то, что сегодня говорят европейцы и те делегации, которые приезжают к нам посмотреть, как работает завод, я думаю, что выбор был правильный. Никаких сомнений нет. Старой площадки, я думаю, сегодня и не было бы уже.

Разговор длился почти три часа. Здесь присутствовали руководители предприятий концерна, губернаторы, помощники президента и правительство. Каждый из них делает свой вклад в будущее отрасли.

Александр Лукашенко:

Подготовить нормативно-правовой акт, где определить окончательные сроки модернизации всех предприятий деревообрабатывающей промышленности. Исходя, особо это подчеркиваю, из того, что они обещали до сегодняшнего совещания. Скорее всего это будет Декрет, если Законом не предусмотрено, уголовную ответственность за нарушение этих сроков. И определить персонально - от премьер-министра до руководителя предприятия. Другого выхода у меня нет. Все предприятия, которые вошли в государственную инвестиционную программу, и те предприятия, которые я сказал дополнительно, эти проекты должны быть в этом году закончены. Крайний срок - 1 декабря. Но вы сами для себя определили эти сроки. Они будут прописаны в соответствующем документе под вашу уголовную ответственность. Кто будет отвечать - внесете предложения. Но губернаторов оттуда исключать нельзя. Без дисциплины, железной дисциплины, вы ни одного вопроса не решите. За жесткость требований с вас никто спрашивать не будет, если будет результат. Поэтому нечего оглядываться на кого бы то ни было. То, что касается раскрепостить директоров и прочее - не мешайте им работать. Там есть министр, есть 3,5 десятка предприятий - они будут принимать решения. И ориентируйтесь на руководителя своего ведомства. Если нужно, он согласует напрямую со мной те или иные ваши действия. Но в плане производства и продаж, технологий и прочее, вы там хозяева. Действуйте и несите ответственность.

По сути, руководителям предприятий концерна «Беллесбумпром» выдан большой кредит доверия. Ведь именно 2014 станет решающим для всей белорусской деревообработки.