Польша вслед за Беларусью будет строить АЭС

Телереклама товаров и услуг не очень-то нравится зрителям. А вот реклама атомной энергетики настораживает. Напуганы большой катастрофой из прошлого, хотя преимущества неоспоримы. И строительство АЭС в Беларуси – это исторический проект. А вот возмущение литовцев и роптание политиков из других западных стран становится особенно понятным после того, как Польша вдруг объявила о строительстве сразу двух атомных станций.

Сюда не ведут дорожные указатели. Притаившийся под Варшавой режимный объект редко открывает двери посторонним. «Сьверк» в переводе с польского – «Ели». Аналогичный центр в Беларуси, кстати, называется «Сосны». Ботанические названия напоминают позывные, а сам Центр – военный городок. Но уже почти 60 лет здесь изучают мирный атом.

Профессор Анджей Струпчевски в Польше – светило атомной энергетики, самый авторитетный специалист. В Центре работает почти с самого основания. О ядерной энергии свободно может рассуждать на русском, английском, немецком и французском. На изображении справа – фукусимский образец. Слева – модель новейшего реактора. Реактор такого же типа строится в белорусском Островце. В нем риски развития фукусимского сценария абсолютно исключены.

Анджей Струпчевски, профессор, председатель комиссии по вопросам ядерной безопасности Национального центра ядерных исследований Республики Польша:

Такой реактор будем строить, наверное, у нас. Характерная черта этого реактора – он весь в оболочке безопасности.

Эта лаборатория Центра ядерных исследований. Здесь находится единственный в Польше учебный реактор «Мария», названный, кстати, в честь уроженки Польши Марии Кюри, дважды Нобелевского лауреата, которая первой занималась изучением радиации. Ну, а в польском Жарновце Советский Союз, кстати, уже начинал строить АЭС. И эта лаборатория как раз была предназначена для изучения воздействия облучения на конструкции для будущей станции. Но в 1990 году строительство прекратили.

Проект замер на уровне фундамента. Население проголосовало против на референдуме. Ведь в конце 80-х любой реактор ассоциировался с чернобыльским. Сейчас технологии ушли далеко вперед.

Тадеуш Вагнер, руководитель лаборатории Национального центра ядерных исследований Республики Польша:

Это третье поколение реактора. Конечно, я уверен, что атомная станция необходима Польше для нашей энергетической безопасности. Это экологически чистая технология, которая не наносит вред окружающей среде.

Второй важный аспект – атомная энергия дешевая. Соответственно, выгоду ощутит не только экономика страны, но и каждый житель.

Анджей Струпчевски, профессор, председатель комиссии по вопросам ядерной безопасности Национального центра ядерных исследований Республики Польша:

Атомная энергия дает нам чистый воздух, чистую воду, землю, вокруг никаких загрязнений нет. Дешевую электроэнергию. Те страны, где есть АЭС, могут продавать электроэнергию жителям по низким ценам.

Жители Польши:

Это хороший способ получения энергии. Главное – провести все необходимые исследования, чтобы все было безопасно. И в будущем мы ощутим преимущества АЭС.

Я слышал, что есть такая идея. Надеюсь, появление атомной станции что-то изменит к лучшему. И мы будем меньше платить за электричество.

Недостаток информации, вероятно, влияет на негативно настроенную часть общества. Но, по некоторым опросам, уже 63% польского населения, особенно молодежь, лояльно относятся к развитию атомной энергетики. Те, кто осознают: запасы угля, пусть и масштабные, в Польше не вечны.

Польская энергетика – одна из самых монотопливных в мире. Почти все электростанции здесь работают на угле. А учитывая, что ЕС сейчас ведет дискриминацию этого вида топлива, считая его вредным для экологии, выбор Польши – покупать разрешение на выбросы углекислого газа или самим производить дешевую энергию – был предсказуем. Зеленый свет получила атомная энергетика.

Правительство приняло программу развития ядерной энергетики до 2035 года. К этому времени планируется построить две новые атомные станции. Первая мощностью 3 тысячи мегаватт вероятнее всего все-таки появится в том самом Жарновце. Еще 2 потенциальных претендента – Хочево и Гонски. Все они на Балтийском побережье.

Матеуш Пискорски, генеральный директор Европейского центра геополитического анализа:

На данный момент действительно стоит рассчитывать либо на то, что мы сможем импортировать всю необходимую энергию, в том числе из Беларуси в контексте строительства АЭС в Островце, либо построить собственную атомную электростанцию.

Мариан Шелуха, доктор экономических наук:

Это 100% политическое решение нашего правительства. Стоимость этой инвестиции может превысить 12 млрд евро. Это очень много даже для самых крупных польских государственных компаний.

Польская энергетическая группа, государственная компания, которая будет отвечать за строительство первой АЭС, сейчас ищет финансового и технологического партнера. Заявил о своей заинтересованности и «Росатом», который строит белорусскую станцию.

Жители Польши:

Атомная энергетика – одна из чистейших. Окей, сегодня очень холодно. Но мы все мы боремся с глобальным потеплением. И для меня АЭС – самое оптимальное решение, чтобы уменьшить в будущем использование угля.

На этой стадии рано говорить о результатах. В любом случае это очень хорошо и для страны, и для всех нас. Но все решило правительство. Кто-то из парламентариев за, кто-то против. Никаких референдумов для жителей не было запланировано.

Атомная энергетика сейчас переживает европейский ренессанс. Кроме Польши, новые энергоблоки строят Чехия, Венгрия, Словакия. Германия же, отказавшись от атомной энергии, автоматически добавила к расходам на электроэнергию около 20 миллиардов евро в год.

Матеуш Пискорски, генеральный директор Европейского центра геополитического анализа:

Это не только вопрос обеспечения энергией поляков, белорусов, но и в будущем, я надеюсь, страны Центральной и Восточной Европы смогут успешно продавать свою электроэнергию в такие экономически развитые страны, как Германия, которые из-за политических соображений, из-за политической обстановки отказались.

Мариан Шелуха, доктор экономических наук:

То, что в Беларуси строят атомную станцию, это полностью совпадает с общеевропейской тенденцией, чтобы энергетику основать на безопасных для экологии и дешевых технологиях.

Энергетическая независимость – это мечта Правительства любой страны. Запуск ядерной программы позволит Варшаве приблизить эту мечту к реальности. Первая АЭС в Польше начнет работать уже через 10 лет, в 2024 году.