Потребкооперация на селе: почему государственные магазины работают сезонно, а частники и морозов не боятся?

Новости Беларуси. Будущее отечественной потребкооперации. Иногда ее называет «народной организацией». Но очевидно, что настал момент, когда Белкоопсоюзу надо основательно задуматься над тем, как выбраться из финансовой ямы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Работа организации давно под жесткой критикой. Новой команде руководителей во главе с Валерией Ивановым предстоит выправить ситуацию. Рентабельность, казалось бы «народной» отрасли, составляет мизерные 0,7%. При том, что рынок Белкоопсоюза — ни много, ни мало — четверть населения Беларуси.

Потребкооперация — это десятая часть всей розничной торговли. Две трети точек организации - сельские магазины. Правда, ассортимент в них сказочно скудный, при явно завышенной отпускной цене. А закупочные цены заготовок у населения некоторые называют неприлично низкими. Неудивительно, что идут к частнику. Он предлагает больше.

Алексей Мартиненок, СТВ:

В этой деревне живет примерно 400 человек. Проезжая по главной улице, мы насчитали 5 продовольственных магазинов, 2 из которых принадлежат Белкоопсоюзу. Оба закрыты. Получается, что в борьбе за покупателя проиграли без боя? Сейчас попробуем выяснить почему...

В частном, работающем магазине, как раз прием товара. Его привозит сам хозяин. В сельмагах есть, кстати, такое понятие как «зимний ассортимент»: например, люди часто спрашивают комбикорм для домашних животных. А вот летом продажи растут. Вот тогда можно увидеть открытым и магазин Белкоопсоюза, который сейчас стоит занесенный снегом буквально через дорогу.

Что мешает торговать государству на селе, пытаемся выяснить у начальника-частника. Но тот уверяет, что помешать может только собственная лень. Иначе его самого здесь бы не было.

Валерий Яцевич, заместитель директора сельского магазина:

Я много сталкивался, беседовал с продавцами сельских магазинов. 1,5 миллиона они получают. Ну кто будет за 1,5 миллиона работать? (В Тальке Белкоопсоюза нет вообще?) За железной дорогой хозяйственный. Он то работает. Возьмут человека на месяц-два. Получит 1,5 миллиона — ушла. Пока найдут второго человека... вот такие дела.

Зимой этот магазин вне конкуренции. Весь рынок емкостью в 400 человек делит только с железнодорожной торговой точкой. Есть в деревне еще одна коммерческая, но тоже закрыта до весны.

В мороз в минус уходит и рентабельность маленького сельского магазина. Проще закрыться и дождаться дачного сезона. Хозяева этой торговой точки делают так уже не один год. Виктор Юрчик вместе с женой открыли свой маленький бизнес в деревне 20 лет назад. Летом этот магазин один из самых популярных у местных жителей.

Виктор Юрчик, заместитель директора сельского магазина:

Тут же все очень просто. Мы живем в деревне и у нас люди простые. Если бы кому-то что-то не нравилось, все местечко об этом бы знало. Никто в карман за словом бы не полез.

Параллельно с инспекцией зимующих прилавков хозяин делится секретами успеха. Со стороны государства не чувствуется конкуренции как таковой: уж очень неповоротливая система, хотя бы в плане доставки продуктов.

Виктор Юрчик, заместитель директора сельского магазина:

Каждый день машина не повозит мелкие грузы по 5 по 6 килограмм колбасы. Привозят только большими партиями. А я могу. Это вот одна из таких позиций мелкого среднего бизнеса. Мобильность.

Народная торговая организация, как еще называют Белкоопсоюз, сейчас действительно в сложных финансовых условиях. Исправить ситуацию должна новая команда руководителей. Валерий Иванов рассказал о планах на будущее: совсем скоро будут открыты 55 крупных торговых объектов и 90 магазинов шаговой доступности. А вопрос мобильных поставок попробуют решить за счет единого оптового оператора. В общем, речь о перспективном количестве денег. О качестве, где-то даже в ущерб финансовым показателям, говорил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Перспектива, связанная с магазинами потребкооперации на селе, будет связана с агрогородками: в каждом агрогородке должна быть мощная торговая точка. Красивая, нормальная - не хуже, чем в районных центрах лучший магазин. И несколько останется крупных деревень возле агрогородка в этом сельхозкооперативе, которое создано за счет объединения. Главное, чтобы было эффективно. А еще важнее, что бы было людям хорошо, которых вы обслуживаете. Это главное на сегодня. и даже не рентабельность - 10% или 8%. Пусть будет 8%, но людям чтобы было удобно. Хавтит и 8%. Председседателям облисполкомов мы голову свернем на бок или назад завернем за сельское хозяйство (Мясникович доложит по итогам работы группы) и за торговлю. Вот это их святое! Производите там, создайте эти торговые точки. Назначьте в районах операторами, ответственными, если можно так сказать, за торговлю райпотребсоюзы, не препятствуя созданию частных и государственных магазинов. Но они отвечают за систему и функционирование. И спросите с них. Мы убедились - для частника главное прибыль, чем больше, тем лучше. Если он там малую прибыль получает, а где-то есть больше, он туда не пойдет. Он пойдет туда, где больше получит прибыль, а нам-то людей надо обеспечить. Треть населения! Основа страны - крестьяне.

Потребкооперация в Беларуси — это десятая часть всей торговли в розницу. Две трети магазинов расположены на селе. Многие, как мы сами убедились, заведомо убыточные.

Валерий Иванов, председатель правления белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Низкая эффективность Белкоопсоюза является главной проблемой, не позволяющей нам динамично развиваться. Рентабельность составляет всего 0,7%. При этом хотел бы отметить: потребкооперация обслуживает 3,5 миллиона человек нашей страны, обеспечивает работой свыше 80 тысяч человек.

Наладить здесь работу жизненно необходимо. Магазин на селе — настоящий общественный центр. А в некоторых случаях чуть ли не единственная «живая» связь с городом. Социальная ответственность это тоже груз, с которым иногда так трудно выдержать конкуренцию с частными точками и торговыми сетями.

Как пионерский горн к обеду, так и гудок клаксона автолавки приглашает отовариться. Здесь — 2 раза в неделю. На выбор колбасы, мясо, тушенка, хлеб, молоко — все, что нужно. Разве что фрукты и овощи в такой мороз не возят. Хотя, если попросить, например, к юбилею, доставят и в январе.

Маршруты автолавки — исключительно сельские. Останавливается там, где на сельмагах давно покрылся ржавчиной амбарный замок. Здесь, в Валерьянах, магазин закрыли год назад. Все, что надо, теперь покупают с колес.

Ольга Ляльковская, жительница д. Валерьяны:

Все покупаем - и хлеб, и мясные продукты. Ассортимент очень даже неплохой. В город не ездим, хватает.

Магазин на колесах останавливается буквально по требованию. В одной деревне могут быть 3-4 торговые точки. А к этой пенсионерке заезжает прямо во двор. В деревне Гута живет всего человек 12. Магазин закрыли еще при советах. В десятках километров от цивилизации, но дорогу для автолавки все равно чистят. У Валентины Петровны скоро гости. Значит в потребительской корзине угощения.

Как ни странно, и у автолавок есть частные конкуренты. Но в них Валентина Петровна теперь уже не уверена. Пишут, что могут продать некачественный продукт.

Как сделать так, чтобы все было удобно, вовремя и качественно, губернаторы и менеджеры белоруской потребкооперации обсуждали больше 2 часов. Еще одна проблема — исчезновение магазинов шаговой доступности. Насколько все серьезно, можно убедиться на примере столичного микрорайона Лошица. Где уже работает три гипермаркета и строится четвертый. Выбор, это, конечно, хорошо. И многим местным жителям это нравится. Но ведь бывают случаи, когда забежать в маленький магазин куда удобнее, да и быстрее. А их в районе все меньше.

Гипермаркеты строятся в какой-то непонятной погоне за модой, говорит Брестский губернатор. И предлагает еще раз подумать о необходимых масштабах торговли.

Константин Сумар, губернатор Брестской области:

Нам надо вести работу по строительству магазинов пошаговой доступности, они очень экономически эффективные. И, таким образом, мы не будем уменьшать удельный вес торговли потребкооперации. А крупные магазины в области, например, у нас в Бресте, строй не строй - уже туда не слишком побегут.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уже предупреждал губернаторов и, особенно, мэра Минска: за каждый гипер-, супермаркет ответишь головой, если будут уничтожены магазины шаговой доступности. У нас уже таких сетей достаточно. И надо соблюдать какое-то процентное соотношение, в противном случае мы попадем в такую кабалу к ним, они окажутся неуправляемыми настолько, что мы будем полностью от них зависимыми. Поэтому все должно быть в пропорции. Я еще раз повторяю вам это: там, где надо построить этот магазин - гипер-, супер- - стройте, но где в ущерб.... Совершенно верно, даже не существующие, они необходимы, потому что мы поняли, что маленькие магазинчики эти нужны, без них нельзя. Второе. Ну что там греха таить, я в ближайшее время разберусь: кто в Минске, а, может быть, в областях, стоит за этими супер-, гипермаркетами. У меня такое подозрение, что сюда пришли богатенькие «континенты» из России и «пятые элементы» и так далее. И через наших жуликов и крутых людей-бизнесменов построили эти сети. И мы попадаем в зависимость к чужому дяде. Неизвестно, как они себя на рынке поведут. Но самое главное - кто отсюда имеет выгоду большую.

В целом, задача у Белкоопсоюза сейчас одна: выйти на новый достойный уровень. Оценивая работу этой организации, президент подчеркнул, что пришло время детально разобраться с торговлей. К ней действительно есть вопросы. И у потребителей тоже.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо серьезнейшим образом взяться за торговлю и изучить те процессы, которые происходят в торговле. И насколько это возможно, не во вред, конечно, самой торговли и другим рыночным тенденциям в этой связи, нам надо принимать какие-то решения. Может, это и будет закон. А, может быть, еще после закона и подзаконный акт или до него. Но по торговле: нам надо серьезно ею заняться. Тогда бы решился вопрос с крупными сетями и эти полки-прилавки, и импорт, где выкладывают и дают какие-то скидки за какие-то деньги. То есть мы уже увидели ряд недостатков в сфере торговли. Как в строительстве, создав группу эту, мы выработали некий, вроде бы, приемлемый алгоритм действий. Так или нет? Может быть, нам подойти после сельского хозяйство, коммуналки и к торговле или параллельно изучить этот вопрос. И принять какие-то решения.