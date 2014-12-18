Александр Лукашенко: Хотите обвала – бегайте по обменникам, еще куда-то идите

Новости Беларуси. Увеличение экспорта и расширение географии продаж наших товаров. Это главные темы совещания по экономическим вопросам у президента. Обсуждали также поставки продовольствия в Россию. Процесс снятия ограничений с белорусских экспортеров идет, но пока вяло. В целом ситуация на российском финансовом рынке остается непредсказуемой.

По словам президента, Беларусь не будет бежать вслед за Россией и девальвировать национальный рубль. Стабильность на валютном рынке – задача Правительства и всей банковской системы, но немаловажную роль в этом играют и люди.

Еще свежи воспоминания, когда неоправданным ажиотажем с покупкой валюты белорусы сами же спровоцировали падение курса рубля.

Только в начале декабря Правительство и Нацбанк доложили о картине 2014 года и своих прогнозах, и 18 декабря снова – совещание по экономике. Глава государства анонсировал, что такие встречи будут регулярными – чуть ли не еженедельными. Это позволяет «держать руку на пульсе».

Александр Лукашенко предложил не распыляться на общие вопросы, а сконцентрироваться на проблемах.

В первую очередь интересует реальный сектор: как складывается работа на предприятиях. Для этого на встрече кроме руководства Правительства и Национального банка присутствуют и губернаторы.

Вопрос № 1 для промышленности всех регионов – продажи. Менеджеры – в поисках новых рынков. Задача расширять географию поставок стоит и перед дипломатами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь хочу услышать в первую очередь, как разворачивает работу наше Министерство иностранных дел. И, как видите, здесь приглашены вице-премьеры и губернаторы. Я хочу услышать, что они предпринимают в своих территориях и по отраслям, по экспорту продукции.

Самый главный вопрос – это работа экономики. У нас нет никаких проблем с работой предприятий. Они могут выпустить неплохую продукцию по приемлемым ценам. Вопрос в продаже за пределы страны этой продукции. Продадим больше продукции – больше валюты будет. Экспорт – вопрос № 1.

Несмотря на непредсказуемость на финансовом рынке России, продажи там должны быть эффективными. На фоне падения российского рубля наши экспортеры терпят убытки. Чтобы их минимизировать, нужно сокращать затраты на производство и избегать всяких посредников.

Логичное требование белорусского президента к Правительству – вести все расчеты с Россией в долларах или евро.

Александр Лукашенко:

Я в последнее время все чаще слышу: «Ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, и мы несем потери». Но что поделать – такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине (это тоже наш партнер). Но безвыходной ситуации нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте, как говорил классик. Другое место – это сокращение себестоимости. Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться и сокращать затраты.

И если там рубль обвалился, мне каждый день Русый докладывает по продовольствию, у него нет никаких проблем с потребителями в России по оплате в рублях. Обвалился рубль до 70 за доллар – он говорит, что мы такую цену и закладываем, работаем по предоплате. Правильно, так и должно быть. Другого не дано.

Более того, ему поставлена задача торговать не за рубли российские, а за доллары, как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе Правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте – в долларах или в евро. Мне Русый докладывает, что лед тронулся. Многие покупатели нашей продукции в России сегодня платят в долларах. Если в рублях, то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час.

Чем дороже смогли продать за рубеж, тем лучше. А вот для внутреннего рынка – с точностью наоборот.

Президента интересует, что делает аппарат, чтобы не допустить предновогоднего роста цен для простых потребителей. Хотя многие уже частенько закупаются у соседей, пользуясь курсовой разницей и неопределенностью на рынке.

Кстати, бежать вслед за Россией и девальвировать национальный рубль в Беларуси не собираются. Обменный курс – сфера ответственности Нацбанка.

Но зависит все не только от регулятора. «Забег по обменникам» совсем не на пользу белорусскому рублю.

Александр Лукашенко:

Никого не хочу здесь удивить. Наша позиция остается прежней, я имею в виду властей. Мы не собираемся бежать за Россией. Это категорически запрещается, потому что российский рынок – непонятно, что там: кто что хочет и что там будет. Свидетельство тому – укрепление российского рубля буквально вчера. Волатильность российского рынка, колебание не поддается никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вы девальвируете валюту и так далее, – это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться, что, как мне докладывают Правительство и Национальный банк, делается.

Поэтому подчеркиваю: стабильность на валютном рынке – это обязанность банковской системы во главе с Национальным банком и Правительства Республики Беларусь. Все остальное, как я раньше говорил, в руках населения. Хотите обвала – бегайте по обменникам, еще куда-то идите. Это все в руках граждан нашей страны. Поэтому кивать на руководство, на Правительство, Национальный банк на сегодняшний день неприемлемо.

Мы будем придерживаться стабильной ситуации в нашей стране, будем использовать все рычаги для того, чтобы эта ситуация была стабильной, не нарушая при этом никаких финансово-экономических законов, которые действуют объективно.

Медленно, но верно идет работа по снятию ограничений с белорусских экспортеров. Поставки мясных и молочных продуктов в Россию постепенно восстанавливаются. Чтобы решить эти вопросы окончательно, в предстоящие дни в Москве будут работать вице-премьеры Владимир Семашко и Михаил Русый.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Работа идет несколько вяло, «Россельхозтехнадзор» решает эти вопросы достаточно медленно, но все больше и больше открывается наших предприятий. Там вопросов, собственно, нет. Но если задаются какие-то вопросы с российской стороны, мы терпеливо даем на них ответ.

Если посмотреть по итогам 11 месяцев, есть определенный рост экономики. Но нас что беспокоит и на что особенно обратил внимание глава государства – о необходимости диверсификации экспорта. На российском фланге мы потеряли за 10 месяцев 739 млн долларов экспорта, но заместили экспортом в другие страны.

В этой непростой ситуации белорусские предприятия-экспортеры будут поддержаны государством. Но в любом случае такие трудности – не повод опускать руки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Жаловаться на ситуацию нет смысла. Я даже и слушать вас не буду. Я хорошо знаю ситуацию, вы мне не первый раз рассказали, и мы договорились, что в любой ситуации мы должны жить и работать. Другого не дано.