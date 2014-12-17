За неделю сотрудниками Брестской таможни выявлено 5 крупных партий «санкционных» товаров, следовавших в Россию

Новости Беларуси. За последнюю неделю сотрудниками Брестской таможни выявлено 5 крупных партий санкционных товаров, следовавших в Россию. Поставки, общая стоимость которых оценивается в миллиард рублей, были изъяты. Это в основном овощи и фрукты.

Специальные мобильные группы продолжают усиленный мониторинг на внешнем контуре Таможенного союза. В их составе – правохранители, таможенники, эксперты ветеринарной службы.

Пока масса правонарушений при поставке товаров выявляется и внутри Таможенной тройки. Белорусские специалисты обнаружили более 100 партий «серого» импорта из России. Это были кормовые добавки, орехи, фрукты. Они не соответствовали требованиям безопасности и качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

За прошедшие две недели силами мобильных групп, которые работают на основных транспортных магистралях, в том числе вблизи белорусско-российской границы, осуществляется мониторинг. Проверены более 30 тысяч грузовых транспортных средств, 200 из них направлены на проведение углубленного контроля. Выявлено 65 правонарушений, изъято товарно-материальных ценностей на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Для сравнения: за этот же промежуток времени на западной границе белорусскими таможенниками изъято товарно-материальных ценностей порядка 20 млрд рублей.