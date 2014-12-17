Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета-2015

Новости Беларуси. Проект закона о республиканском бюджете на 2015 год приняли белорусские депутаты во втором чтении. Традиционно главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность. В его основе — снижение внешнего долга, повышение зарплат бюджетников. Также в приоритете — финансирование отдельных отраслей экономики, ее модернизация и экспорт.

При формировании документа учитывалась и оптимизация государственных расходов. Бюджет содержит предложения, касающиеся совершенствования налогового законодательства и упрощения налоговой системы. Характерной особенностью нового документа стала поддержка молодых семей и планы глобальной реконструкции дорожной сети страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дорожный фонд: темп роста 44%. Это значительный объем. Это и госпошлина, это 4 источника, которые образуют этот дорожный фонд. Тем более, что 50% возвращается в регионы, что очень важно. Конечно, наш семейный капитал — 1,8 трлн. рублей. Это правильная политика. Именно на данном этапе необходима поддержка молодым семьям, семьям, воспитывающим детей.