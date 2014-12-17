Новости Беларуси. Торговые объекты, деятельность которых была приостановлена в результате проверок, вскоре начнут свою работу. Об этом журналистам 17 декабря заявил первый заместитель министра торговли. Сейчас торговые центры оперативно устраняют вывяленные нарушения.

С момента вступления Указа президента «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» в Минске и областных центрах временно закрыты 10 магазинов.

Причина столь радикального решения – систематические нарушения законодательства, в том числе по соблюдению ассортиментного перечня.

Больше всего магазинов закрыто в Минске. Одно из предприятий торговли закрыто на максимальный срок – 82 дня. Согласно законодательству, минимальный период для устранения нарушений – одна неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Динамика доли товаров отечественного производства с 2005 года сокращалась. С 80% она упала до 69%. Начиная с первого квартала 2014 года нам удалось поломать эту негативную тенденцию и динамика наличия товаров отечественного производства пошла вверх. На сегодняшний день почти 72% товаров отечественного производства реализуется в целом по стране. С принятием этого Указа у нас появились более действенные рычаги по наведению порядка в этой части на потребительском рынке. Товаров должно быть представлено столько, сколько у нас производится.