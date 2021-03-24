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Новости экономики за 24.03.2021

24 марта 2021 18:30
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Новости Беларуси. Как работает межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты? Станет ли временная торговля лекарствами через интернет постоянной и почему эксперты прогнозируют рост мировых цен на автомобили и телефоны?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа». Подробнее в видеоматериале.

Новости экономики за 24.03.2021-1

ЕЭК СОГЛАСОВАЛА БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары.

В начале марта ЕЭК напомнила нашему Министерству антимонопольного регулирования и торговли о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли. Претензии у ЕЭК вызвало наличие обязательного ассортимента белорусских товаров – якобы это ущемляет права других производителей ЕАЭС. В свою очередь МАРТ не согласился с подобными претензиями и разъяснил позицию белорусской стороны. В ведомстве настаивают, что подобная практика позволяет на деле обеспечить продовольственную безопасность страны. Введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран Союза.

Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной

Новости экономики за 24.03.2021-4

ПЕРВЫЕ 37 ТЫСЯЧ ТОНН БЕНЗИНА ВЫВЕЗЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

Первая экспортная партия бензина белорусского производства вывезена за пределы таможенной территории ЕАЭС из морского порта Усть-Луга. В феврале было подписано межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. До 2023 года запланирована перевалка предприятиями Беларуси почти 10 миллионов тонн грузов. Порт в Усть-Луге определен как основная точка доставки светлых нефтепродуктов, а Петербургский нефтяной терминал – темных нефтепродуктов и масел.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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