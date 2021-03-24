Новости экономики за 24.03.2021
Новости Беларуси. Как работает межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты? Станет ли временная торговля лекарствами через интернет постоянной и почему эксперты прогнозируют рост мировых цен на автомобили и телефоны?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа». Подробнее в видеоматериале.
ЕЭК СОГЛАСОВАЛА БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары.
В начале марта ЕЭК напомнила нашему Министерству антимонопольного регулирования и торговли о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли. Претензии у ЕЭК вызвало наличие обязательного ассортимента белорусских товаров – якобы это ущемляет права других производителей ЕАЭС. В свою очередь МАРТ не согласился с подобными претензиями и разъяснил позицию белорусской стороны. В ведомстве настаивают, что подобная практика позволяет на деле обеспечить продовольственную безопасность страны. Введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран Союза.
Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной
ПЕРВЫЕ 37 ТЫСЯЧ ТОНН БЕНЗИНА ВЫВЕЗЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
Первая экспортная партия бензина белорусского производства вывезена за пределы таможенной территории ЕАЭС из морского порта Усть-Луга. В феврале было подписано межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. До 2023 года запланирована перевалка предприятиями Беларуси почти 10 миллионов тонн грузов. Порт в Усть-Луге определен как основная точка доставки светлых нефтепродуктов, а Петербургский нефтяной терминал – темных нефтепродуктов и масел.