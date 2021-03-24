Новости экономики за 24.03.2021

Новости Беларуси. Как работает межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты? Станет ли временная торговля лекарствами через интернет постоянной и почему эксперты прогнозируют рост мировых цен на автомобили и телефоны? Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа». Подробнее в видеоматериале.

ЕЭК СОГЛАСОВАЛА БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары. В начале марта ЕЭК напомнила нашему Министерству антимонопольного регулирования и торговли о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли. Претензии у ЕЭК вызвало наличие обязательного ассортимента белорусских товаров – якобы это ущемляет права других производителей ЕАЭС. В свою очередь МАРТ не согласился с подобными претензиями и разъяснил позицию белорусской стороны. В ведомстве настаивают, что подобная практика позволяет на деле обеспечить продовольственную безопасность страны. Введение временных мер не создало барьера для входа на рынок Беларуси для других стран Союза. Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной