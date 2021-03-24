Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических

Новости Беларуси. 400 тысяч тонн мясной продукции экспортировала Беларусь в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупателями стали жители 24 стран. Расширение географии поставок – важнейшая задача для производителей.

В эти дни ведущие белорусские предприятия презентуют свои новинки на площадке форума «Беларусь мясная». Игроков отрасли он собирает уже в пятый раз. В 2021 году свои стенды представили компании из 16 стран. Всего более 200 участников. Среди них и наши основные партнеры – представители Китая и России.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Посмотрели эту продукцию, которую выпускают сегодня белорусские заводы. Я думаю, что она пополнит линейку тех продуктов, которые сегодня есть на приморских полках. Это великолепная продукция. Мы за два месяца в этом году уже, наверное, выполнили 50 % прошлогодних объемов. А сегодня мы также посетили Минский тракторный завод, где посмотрели новые образцы техники, которая нужна нам и для сельского хозяйства, и для коммунального хозяйства. Еще поработаем по лифтовому хозяйству. Большая программа стоит по Владивостоку по замене лифтов. Могилевский завод по изготовлению лифтов нам уже в этом году поставил порядка 41 лифта. У нас стоит задача поменять 280 и наращивать эти объемы.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Естественно, мы нашли точки соприкосновения и продукции, которая поступает в Республику Беларусь – это рыба и рыбопродукты, они тоже выросли значительно. Что касается других направлений, мы определили образование. Много белорусской техники поступает сегодня в Российскую Федерацию, в Приморский край. Для того чтобы ее правильно эксплуатировать, добиваться хороших результатов, необходима переподготовка. На базе Белорусского государственного аграрного технического университета будет проходить переподготовка уже действующих специалистов.

Рост товарооборота между странами в аграрном секторе за 2020 год увеличился вдвое. Впрочем, Беларусь рассчитывает обозначить свое присутствие в ряде стран Азии и Африки. В планах на этот год – увеличить экспорт только мясной продукции до 1 миллиарда долларов.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нашли для себя шесть новых рынков таких необычных, может, экзотических. Это Малайзия, Сингапур, Саудовская Аравия, Гвинея. По Китаю мы отработали очень неплохо: сертифицировано 26 предприятий по мясу птицы и говядине. В прошлом году экспорт и в натуральном, и в стоимостном выражении вырос в два раза с 2019 года. Экспортировано на сумму 114 миллионов долларов США мяса говядины и мяса птицы.