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Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических

24 марта 2021 18:04
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Новости Беларуси. 400 тысяч тонн мясной продукции экспортировала Беларусь в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупателями стали жители 24 стран. Расширение географии поставок – важнейшая задача для производителей.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-1

В эти дни ведущие белорусские предприятия презентуют свои новинки на площадке форума «Беларусь мясная». Игроков отрасли он собирает уже в пятый раз. В 2021 году свои стенды представили компании из 16 стран. Всего более 200 участников. Среди них и наши основные партнеры – представители Китая и России.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-4

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Посмотрели эту продукцию, которую выпускают сегодня белорусские заводы. Я думаю, что она пополнит линейку тех продуктов, которые сегодня есть на приморских полках. Это великолепная продукция. Мы за два месяца в этом году уже, наверное, выполнили 50 % прошлогодних объемов. А сегодня мы также посетили Минский тракторный завод, где посмотрели новые образцы техники, которая нужна нам и для сельского хозяйства, и для коммунального хозяйства. Еще поработаем по лифтовому хозяйству. Большая программа стоит по Владивостоку по замене лифтов. Могилевский завод по изготовлению лифтов нам уже в этом году поставил порядка 41 лифта. У нас стоит задача поменять 280 и наращивать эти объемы.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-7

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Естественно, мы нашли точки соприкосновения и продукции, которая поступает в Республику Беларусь – это рыба и рыбопродукты, они тоже выросли значительно. Что касается других направлений, мы определили образование. Много белорусской техники поступает сегодня в Российскую Федерацию, в Приморский край. Для того чтобы ее правильно эксплуатировать, добиваться хороших результатов, необходима переподготовка. На базе Белорусского государственного аграрного технического университета будет проходить переподготовка уже действующих специалистов.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-10

Рост товарооборота между странами в аграрном секторе за 2020 год увеличился вдвое. Впрочем, Беларусь рассчитывает обозначить свое присутствие в ряде стран Азии и Африки. В планах на этот год – увеличить экспорт только мясной продукции до 1 миллиарда долларов.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-13

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нашли для себя шесть новых рынков таких необычных, может, экзотических. Это Малайзия, Сингапур, Саудовская Аравия, Гвинея. По Китаю мы отработали очень неплохо: сертифицировано 26 предприятий по мясу птицы и говядине. В прошлом году экспорт и в натуральном, и в стоимостном выражении вырос в два раза с 2019 года. Экспортировано на сумму 114 миллионов долларов США мяса говядины и мяса птицы.

Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная»: нашли шесть новых рынков необычных, экзотических-16

Сегодня сельское хозяйство – драйвер экономики. В 2020 году от села получили более 6 миллиардов валютной выручки. С каждым годом темпы увеличиваются, спрос на продовольствие растет. Добавим, Беларусь входит в топ-20 стран по экспорту мяса. В стране производится больше тысячи наименований мясной продукции.

# Продукты питания # Экономика # Олег Кожемяко # Иван Крупко # Алексей Богданов # Фотофакт

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