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«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке

06 июля 2022 16:17
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«Амкодор» представил специализированную технику на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке-1

В экспозиции холдинга представлены универсальные погрузчики с бортовым поворотом, телескопической стрелой и погрузчик-экскаватор. На сегодня модельный ряд техники «Амкодор» насчитывает более 125 моделей и модификаций машин. Выпускаемая продукция экспортируется в 30 стран мира. Предприятия общества выпускают около 5 тысяч единиц спецтехники в год.

Тестовые торги в рамках формирования общего рынка товаров ЕАЭС пройдут на БУТБ – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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