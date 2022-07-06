«Амкодор» показал специализированную технику на Международной промышленной выставке

«Амкодор» представил специализированную технику на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции холдинга представлены универсальные погрузчики с бортовым поворотом, телескопической стрелой и погрузчик-экскаватор. На сегодня модельный ряд техники «Амкодор» насчитывает более 125 моделей и модификаций машин. Выпускаемая продукция экспортируется в 30 стран мира. Предприятия общества выпускают около 5 тысяч единиц спецтехники в год.