27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области

Новости Беларуси. Самый большой в мире карьерный самосвал готовится к выпуску. 27 июля премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области.

Экспериментальный цех БелАЗа завершает работы над новинкой грузоподъемностью 450 тонн. Помещения, в которых будут собирать технику, готовы. В ближайшее время там появится специальное оборудование.

Расширяет свою производственную линейку еще один машиностроительный завод. Совместное с КНР предприятие уже выпустило более сотни легковых автомобилей. А в ближайшее время планируется приступить к строительству новых производственных мощностей.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

С учетом увеличения инвестиций до 580 миллионов, как было озвучено, сегодня актуализируется бизнес-план. После его актуализации начнется работа по проектированию нового завода.

Между тем, не все проекты реализуются в срок. Премьер-министр 27 июля посетил и ряд проблемных предприятий. «БорисовЖилСтрой», который специализируется на крупногабаритных жилых домах, далек от запуска производства.

Испытал трудности и «БорисовДрев» — модернизация затягивается. Решения принимались на месте.

Андрей Карась, директор ОАО «БорисовЖилСтрой»:

Новые производственные мощности предприятий – это 200 тысяч квадратных метров жилья в год крупнопанельного домостроения. А в жилых домах это получается 24-25 домов в год. Нагрузку по завершению инвестпроекта взяло на себя Министерство архитектуры и строительства, то есть то, что сейчас было принято и перераспределено на Облисполком, то есть где-то будет толчок в финансовых средствах.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в Правительстве связываем очень большие надежды с модернизацией деревообрабатывающей отрасли. Свой лес, своя глубокая переработка, и сейчас мы в Правительстве поставили задачу не ограничиться выпуском непосредственно там ДСП, ДВП или МДФ-плиты, а уже рядом надо ставить мебельные фабрики, которые будут производить конкурентоспособную продукцию.

А вот строительство футбольного стадиона в Борисове идет полным ходом. В ближайшее время начнется укладка газона. Но и после того, как завершатся отделочные работы, инфраструктуру нового объекта продолжат совершенствовать. Рядом со стадионом должна появится гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Капский, председатель правления ФК «БАТЭ»:

В следующем году постараемся реализовать открытую ледовую площадку, как в Минске возле Дворца спорта, которая для посетителей, где будет искусственный лед.