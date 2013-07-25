Средняя зарплата по Минской области составила 4 млн. 700 тыс. рублей

Новости Беларуси. В Минской области необходимо искать дополнительные резервы для увеличения темпов роста валового регионального продукта. Такую задачу поставил Борис Батура на заседании облисполкома, где подводили итоги социально-экономического развития области за полугодие.

Ставка по-прежнему на частный сектор. На развитие частного бизнеса из областного бюджета выделено более 5 миллиардов рублей. Для реализации инвестиционных проектов государственную финансовую поддержку предоставили 8 субъектам малого предпринимательства.

В целом же, за с начала года обеспечено выполнение трех из пяти показателей прогноза социально-экономического развития Минщины. Средняя зарплата по области составила 4 миллиона 700 тысяч рублей. При годовом задании в 4,5 миллиона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.