Новости по тегу #Андрей Карась

Повреждено свыше 540 гектаров.
В Брестской области трудовой десант высадился на территории Ивацевичского опытного лесхоза. Работники профильных организаций и просто неравнодушные белорусы убирали сухую растительность, облагораживали и белили деревья.
Вместе с нашими волонтерами они сажали сосны и ели.
Основная часть древесины – хвойная. К работе по ликвидации последствий, особенно в Могилевской области, привлекаются лесхозы из других регионов.
«В первую очередь мы до 1 сентября уберем ту древесину, которая расположена у нас на складах, которые размещены вдоль автомобильных дорог».
Чтобы охватить весь фронт работ, Минлесхоз запускает операцию с орбиты. Как только тучи разойдутся, совместно с учеными из Национальной академии наук они наведут на пострадавшие районы «глаза» спутников.
Министерство лесного хозяйства совместно с Национальной академией наук Беларуси готовится провести космическую съемку пострадавших районов.
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