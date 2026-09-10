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Новости по тегу #Андрей Карась

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона
10 сентября 2026 07:30

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона

В Беларуси стартовала республиканская акция «Лес! Дабро! Парадак!»
16 марта 2026 17:58

В Беларуси стартовала республиканская акция «Лес! Дабро! Парадак!»

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие
02 ноября 2025 10:41

Акция «Дай лесу новае жыццё» стала международной – работники посольства Индии приняли участие

Минлесхоз: ураган в Беларуси повалил порядка 3100 гектаров леса
15 июля 2025 12:11

Минлесхоз: ураган в Беларуси повалил порядка 3100 гектаров леса

Что будут делать с древесиной после урагана в Могилёве? Ответил первый замминистра лесного хозяйства
14 июля 2025 17:07

Что будут делать с древесиной после урагана в Могилёве? Ответил первый замминистра лесного хозяйства

Минлесхоз и Академия наук воспользуются спутниками для обнаружения пострадавших от урагана районов
13 июля 2025 16:42

Минлесхоз и Академия наук воспользуются спутниками для обнаружения пострадавших от урагана районов

Около 2 тысяч гектаров леса повреждено в Беларуси от урагана. Больше всего – в Могилёвской области
11 июля 2025 16:50

Около 2 тысяч гектаров леса повреждено в Беларуси от урагана. Больше всего – в Могилёвской области

Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»
24 февраля 2020 21:19

Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»

Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров
29 ноября 2017 14:48

Главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области
27 июля 2013 17:16

27 июля Михаил Мясникович посетил ряд предприятий Минской области