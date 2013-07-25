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Долю местных видов топлива в Минской области в 2013 году увеличат до 35%

25 июля 2013 15:03
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Новости Беларуси. «Альтернативное тепло». Долю местных видов топлива на Минщине в этом году увеличат до 35%. Такая задача стоит перед жилищно-коммунальными службами региона.

Общая мощность новых теплоисточников должна составить 65 Мегаватт. В действии - два объекта. До конца года планируют ввести в строй еще 5. На очереди - Смолевичи, Любань, Копыль, агрогородок Гатово и мини-ТЭЦ в Заславле.

На строительство энергоисточников в коммунальном секторе будет направлено более 80 млрд.рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Энергосбережение в Беларуси

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