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В Беларуси вводится ограничение на развитие торговых сетей в регионах

25 июля 2013 14:11
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Новости Беларуси. С принятием нового закона о торговле в Беларуси будет вводиться ограничение на развитие торговых сетей в регионах.

Для каждого города районного или областного подчинения предполагается в среднем около 5 компаний, которые могут открывать свои гипермаркеты. Это создаст условия для честной конкуренции и позволит избежать ущемления прав более мелких торговых объектов.

Одновременно в новом законе пропишут экономические преференции для магазинов, так называемой пошаговой доступности. Сейчас эти торговые точки востребованы у населения, они предоставляют товары первой необходимости. Но не всегда могут конкурировать с супермаркетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:
Мы примерно подошли к тому, что каждая торговая сеть, которая хотела бы развиваться в том или ином городе или районе, имела ограничения в 20%. Это среднее, что предлагалось малым бизнесом и большим бизнесом. Эта такая цифра, которая позволит существовать не менее пяти торговым сетям на территории одного города или района, чтобы всем хватало места, чтобы не было ущемления различных торговых сетей.

# Экономика # Государственная политика в сфере торговли

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