Новости Беларуси. 26 августа в Минске состоялся белорусско-ланкийский бизнес-форум. Представители деловых кругов - а в Минск, к слову, приехали руководители 26 ланскийских компаний - обсудили с белорусскими коллегами перспективы взаимодействия в области автомобилестроения и производства сельхозтехники, энергетики и туристического бизнеса. На рынок Беларуси бизнесмены Шри-Ланки планируют поставлять чай, фрукты и овощи, морепродукты, одежду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы хотим предложить сегодня представителям бизнеса Шри-Ланки не просто продажу их продукции, а возможность совместно с нашими компаниями расфасовку, например, чая, строительство логистических центров для поставки Таможенного союза.

Джоель Сельванаягам, руководитель строительной компании (Шри-Ланка):

У нас есть интерес к белорусским тракторам: у вас сложившиеся технологии их производства. И мы рассматриваем возможность создания совместных предприятий. Также мы ценим ваше техническое образование. Сейчас в Беларуси обучается почти 300 студентов из Шри-Ланки. Мы надеемся, что эта цифра будет расти.