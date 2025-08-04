Прокуратура Витебской области установила неизвестное место массового захоронения времён ВОВ

Новые факты жестокости и бесчеловечности. Прокуратура Витебской области установила ранее неизвестное место массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Страшную тайну все эти годы хранил лесной массив всего в трех километрах от Полоцка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наложив кадры немецкой аэрофотосъемки на современный рельеф местности, удалось обнаружить расстрелянные ямы. Их здесь оказалось сразу шесть, каждая около 15 метров в длину. Очевидцы рассказали, что осенью 1941 года нацисты массово свозили сюда людей и убивали с особой жестокостью. В ходе раскопок специалисты 52-го поискового батальона обнаружили несколько десятков гильз от патронов различных калибров, а также личные вещи убитых. Среди погибших – семьи подпольщиков и красноармейцев, представителей еврейского населения.

Андрей Скурат, прокурор Витебской области: Тела захоронены в три слоя. По первым слоям идет 25-30 человек. Соответственно, в каждой яме около 80-90 человек может находиться. Зверства творили нацисты – мы видим по изымаемым гильзам с маркировкой СС. Останки будут изыматься, отправляться на экспертизу. И только в результате экспертных исследований мы уже будем четко понимать пол и возрастной состав лиц, которые здесь захоронены, обстоятельства их смерти.

Владислав Хотько, командир отделения 52-го специализированного поискового батальона:

Когда ты сам это видишь своими глазами, что здесь происходило раньше, как это происходило. Когда ты сам это все понимаешь, то это совсем другое. Это в два раза страшнее, чем то, что ты от кого-то услышал, по телевизору увидел.

На территории Витебской области установлено уже 27 ранее неизвестных мест захоронения мирных жителей. Поисковые работы в этом году проводятся в Полоцком, Витебском и Лепельском районах. Некоторые объекты в последующем откроют для посещения.