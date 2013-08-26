В Дзержинском районе возводят завод по производству стрейч-плёнки

Новости Беларуси. В Минской области организуют производство стрейч-пленки для нужд сельского хозяйства. Завод по производству полимерного материала возводят в Дзержинском районе. Стрейч-пленка используется для обмотки рулонов при заготовке кормов. В будущем большую часть зеленой массы будут упаковывать таким образом. В строительство нового завода вкладываются прямые иностранные инвестиции.

Кстати, Дзержинский район в последнее время стал центром инвестиционной активности столичного региона. Сейчас в стадии реализации около десяти современных производств. Среди них - завод по сборке электротранспорта с участием швейцарского инвестора, предприятие по выпуску котлов и водонагревателей с итальянскими инвестициями. Еще один крупный проект - с турецкими инвестициями - строительство овощехранилища на 10 тысяч тонн продукции.

Новые производства не только значительно укрепит экономику района, но и увеличить занятость населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.