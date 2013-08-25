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Климат в Гомельской области позволяет выращивать виноград

25 августа 2013 13:59
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Новости Беларуси. Климат в Гомельской области позволяет выращивать солнечные ягоды.  Там собирают промышленный урожай винограда - первый в истории региона. Белорусские, а точнее, «восточные» ягоды, так как вырастили их на комбинате «Восток» - уже есть на полках магазинов. И, хотя многие давно лакомятся виноградом с дачных участков, возделывать солнечную ягоду в промышленных масштабах — совсем другое дело.

Виноградная лоза в промышленных масштабах укоренилась в гомельской земле всего четыре года назад. На эксперимент пошли в агрокомбинате «Восток»: выделили под плантацию 10 гектаров на южном склоне холма. Так что теперь виды на Гомельщине местами напоминают южный Прованс. С технологией тоже всё в порядке: спустя четыре года первый серьёзный урожай.

К уборке урожая только приступили. Уже есть две с половиной тонны винограда. Всего планируют собрать порядка семи тонн.

Светлана Нечаева, агроном-садовод сельхозпредприятия «Комбинат «Восток»:
У нас здесь произрастает 2 сорта: «Кристалл» и «Бианка». Они наиболее подходят под наш климат, поэтому мы сделали на него уклон. Это технические сорта венгерской селекции. Они хорошо переносят заморозки, хорошо зимуют и после третьего года не требуют укрытия.

Несмотря на то, что сорта технические, виноград попробовали продавать для столовых нужд. Гомельчанам ягода пришлась по вкусу. Горячие пирожки позавидовали бы скорости, с которой улетает местный виноград с прилавков магазинов.

Кстати, цена довольно демократичная: шесть с половиной тысяч рублей за кило.

И, всё-таки, закладывали виноградник с прицелом на другое. Сорта подобраны с расчётом, чтобы в будущем, когда лоза наберёт силу, изготавливать из местного винограда коньяк. Каким будет марочный алкоголь, пока неизвестно. Виноград же по вкусу, действительно, не уступает украинскому или молдавскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства

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