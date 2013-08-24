В Гомельской области собран первый в истории отечественного лесоводства урожай кедровых шишек

Новости Беларуси. Кедровая сенсация. На Гомельщине собран первый в истории отечественного лесоводства урожай кедровых орехов. Плантация, заложенная любителем-энтузиастом почти 40 лет назад, дала неожиданный результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урождённый сибиряк Геннадий Асанов толк в шишке знает. В детстве намотал не одну тысячу километров по тайге, добывая ценный кедровый орех. Когда переехал на родину жены в Беларусь, решил и за тёщиным огородом создать свой собственный кедровник. Выписал семена из России и заложил лес.

Изначально на этом месте было высажено 600 деревьев. Кедры трёх видов: сибирский, сланцевый и корейский. Спустя 35 лет осталось всего 22 дерева, к счастью, видовой состав сохранился. Правда, вот этот сланцевый кедр на родине в условиях русского севера практически стелется по земле. В мягком климате Беларуси принял вид своего сибирского сородича.

«Недоброжелателей» у сибирского гостя в белорусском лесу оказалось хоть отбавляй: обычная сосновая огнёвка точит шишки, а лось не прочь примериться к молодому деревцу. Но главным врагом кедра оказались банальные коровы.

Геннадий Асанов:

Скот пасвить начали в кедровнике. Ну и обтоптали. Остались только считанные кедры.

Кедр выжил вопреки всему. А кроме того заплодоносил на 20 лет раньше положенного. Считается, что первые шишки появляются ближе к 60-ти годам жизни дерева. Кедры Асанова сенсационно порадовали урожаем в 35.

Геннадий Асанов:

В этом году был уже урожай на славу. Каждое дерево дало 15-20 шишек. На удивление людям, которые не верили, что в Беларуси может быть кедровник. А он есть, вот мы в нём находимся.

Самодеятельный опыт энтузиаста внезапно может открыть новые горизонты для всего лесного хозяйства Беларуси. Взглянуть на культуру кедра как на перспективный вид ещё только предстоит.

Иван Гореликов, заместитель директора Ветковского спецлесхоза:

Самое ценное вот в этом орешке. До 90% белка в нём. Это сырьё для фармакологии. Продовольственная ценность. Цены на кедровое масло запредельные и так далее. Одна шишка 120-180 таких орешков. Если от дуба отдачи в виде древесины мы ждём 120-160 лет, то кедр в наших условиях начинает приносить прибыль, как мы видим, на сороковом году жизни.

Весь урожай 2013, а это около двух килограммов орешков, планируется пустить на расширение кедровника. Разводить молодые кедры будут в дендропарке Ветковского спецлесхоза. Кстати, на результаты любительского опыта уже обратили внимание учёные.